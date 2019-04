López Obrador garantiza protección a Fox y a Calderón pese a recortes

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó este lunes protección a los ex mandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón pese a los recortes presupuestarios y a una disminución de la plantilla de escoltas.

"Hay ocho elementos del Ejército (dando protección a los dos ex mandatarios). No tengo exactamente el dato pero son en promedio ocho elementos y costará menos del 10% de lo que costaba", dijo el Mandatario desde el Palacio Nacional.

El ex presidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) denunció este sábado que un comando armado intentó ingresar a su casa y responsabilizó de su seguridad al actual Presidente, quien a su vez ordenó crear una guardia para proteger a su predecesor.

En declaraciones a periodistas, López Obrador dijo que la protección se brindará también al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón contarán con seguridad privada.



Tendrán protección el tiempo que sea necesario por tratarse de una situación delicada.



“Yo desearía que se protegiera así a todo el pueblo; para eso es la #GuardiaNacional”https://t.co/sTyf96N5mQ — Gobierno de México (@GobiernoMX) 8 de abril de 2019

Este lunes, en la conferencia matutina, el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) explicó que la protección a Calderón se daba ya, pero que no lo explicó por "dignidad" y para "no ofender".

"Política es tiempo. Tiene una connotación distinta. Por esto, lo reservé", apuntó.

No obstante, insistió en que la atención que se da ahora a ex mandatarios es distinta, pues anteriormente "se incluía en el presupuesto una partida para los ex presidentes, y ya esto no existe".

Explicó que sus predecesores recibían un salario y tenían asignados personal militar y de administración.

Hasta un total de 80 personas y con un presupuesto de alrededor de 50 millones de pesos (2.62 millones de dólares), precisó López Obrador.

"Ahora ya no hay la pensión ni todo este personal administrativo. Estamos hablando de un grupo y guardia para protegerlos", puntualizó.

Ante la prensa, aseguró que siempre que un funcionario o ex funcionario, o su familia, estén amenazados, se les brindará protección.

Y apuntó que la seguridad se ha de extender a todo el pueblo, y por ello se crea la Guardia Nacional con hasta 50 mil miembros.

Puntualizó que Calderón le pidió protección por carta, en tanto que Fox lo expresó a través de Twitter.

Fue con base en ese mensaje en redes sociales que López Obrador habló con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que también diera protección a este ex presidente.

"No voy a polemizar sobre esto", remachó ante la prensa, que le cuestionaba si Fox hizo bien en denunciar su situación por redes sociales.

Finalmente, explicó que ni Enrique Peña Nieto (2012-2018) ni otros ex presidentes han solicitado resguardo.

Al hablar de la violencia, recordó que este fin de semana un joven se le acercó a explicarle que su madre está secuestrada por un grupo de personas.

"Hoy voy a tratar el asunto al secretario de Marina, porque ya tienen ellos antecedentes" en la zona, apuntó.

De esta manera, defendió que, siempre que se pueda, atenderá asuntos de seguridad él mismo.

En otros temas, anunció que este lunes enviará al Senado los nombres de los candidatos a consejeros independientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) que han de ocupar vacantes existentes.

Los perfiles propuestos son Edmundo Sánchez Aguilar, Juan José Paullada y José Eduardo Beltrán.

Asimismo, recordó la prioridad de su gobierno de asegurar un mejor futuro para los jóvenes, especialmente para aquellos que tienen problemas con las drogas.

Para ello indicó que se está preparando una campaña de medios "como nunca se ha visto antes", dirigida a los jóvenes.

Se usarán espacios en periódicos, radios, televisión y redes sociales para concienciar a los jóvenes sobre los efectos dañinos del consumo de drogas.

Preguntado por la prensa, el Presidente consideró que esto puede ser compatible con la legalización de algunas drogas en el país.

OF