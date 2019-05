López Obrador garantiza medicamentos para personas con VIH-Sida

El Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que habrá medicamentos para los pacientes del país con VIH-Sida, y anunció que ya se buscan otras opciones de proveedores en el extranjero, con ayuda de la propia comunidad afectada.

"No estén queriendo jugar a las vencidas porque no van a faltar los medicamentos"

Durante conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal lamentó que el único proveedor que tiene la concesión para este tipo de medicamentos en México imponga condiciones para su venta.

"Yo los exhorto, a los proveedores, de que actuemos con honestidad y que no estén queriendo jugar a las vencidas porque no van a faltar los medicamentos, los vamos a comprar en cualquier país del mundo", enfatizó.

López Obrador explicó se trata de una de las tres empresas que en conjunto vendían a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y (ISSSTE) 35 mil millones de pesos en medicamentos.

El Mandatario mexicano sostuvo que al tratarse de la única empresa que vende este tipo de medicamentos en el país, por el momento se mantendrá el contrato hasta que se tenga una nueva opción para la compra de medicamentos.

"Como se trataba, se trata de un asunto delicadísimo, humano, se hizo una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando en el extranjero", comentó el jefe del Ejecutivo federal.

Explicó que tomó esta decisión cuando se le preguntó su punto de vista al respecto, y aclaró que no fue como una medida centralista, sino porque se trataba de un asunto humanitario.

Externó que en ocasiones existen comportamientos mafiosos pero que no podrán contra el gobierno actual, y adelantó que incluso existen opciones y alternativas aportadas por la misma comunidad con VIH-Sida.

Es mejor que se entienda, enfatizó el mandatario, que ya no se permitirá la corrupción en dichas compras y que los políticos no tienen nada qué hacer en estas ventas porque ya no va a haber sobornos.

OA