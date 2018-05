López Obrador está rodeado de delincuentes, dice Anaya

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, sostuvo que su contrario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, está rodeado de delincuentes o bien los defiende.

Al cuestionarle sobre si él ve posible que el Gobierno federal esté haciendo uso de las instituciones para que el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y de las cinco apelaciones que hizo la Fiscalía de la entidad en contra del auto de libertad de Nestora Salgado.

Anaya Cortés señaló que en este caso en particular, no cuenta con información, "y no voy a especular" sin tener argumentos sólidos.

"Lo que sí está, digamos, ya bastante acreditado, es que López Obrador está rodeado de presuntos delincuentes y está defendiendo a presuntos delincuentes. Es sorprendente que esté defendiendo al priista, Alejandro Gutiérrez, detenido por presuntos actos de corrupción.

"Que lleve como candidato a Nuevo León a Napoleón Gómez Urrutia, cuando pesa sobre él la acusación de haberse robado, aproximadamente, 50 millones de dólares de un fondo de mineros", afirmó en entrevista.

Sobre que su partido, el PAN, desistió de que se reimprimieran las boletas electorales para Presidente, Anaya refirió que le parece una decisión correcta, porque ya hubo una respuesta de la autoridad, "nosotros siempre dijimos que seríamos respetuosos de las decisiones técnicas que tomara la autoridad", y una vez que así fue, ve bien, la determinación del blanquiazul.

En cuanto a seguridad, el abanderado presidencial del PAN, apuntó que no se debe ver como un tema político, porque cuando se politiza no se avanza en la materia.

Además de que es indispensable sacar de la Secretaría de Gobernación la seguridad, y crear una dependencia encargada de ella como la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

OA