López Obrador definirá en octubre propuestas para titulares de Sedena y Semar

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que para mediados de octubre se definirán las propuestas para ocupar las Secretarías de Defensa (Sedena) y de Marina (Semar).

"Yo pienso que a mediados de octubre vamos a tener ya las propuestas, en un mes, mes y medio", dijo en conferencia de prensa.

Esta semana, el tabasqueño se reunió con los titulares de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y de la Semar, Vidal Soberón, quienes, dijo, le expusieron la problemática de seguridad en el país.

"La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen los soldados y marinos. Somos realistas, no se ha podido consolidar a la policía federal, no se avanzó", aseguró y abundó que "sería muy irresponsable de mi parte, mandar a los marinos a sus cuarteles y dejar a la gente sin alternativas".

Sin embargo, admitió que durante estas reuniones con los titulares de las Fuerzas Armadas no se abordó el caso Ayotzinapa. "Sobre el caso Ayotzinapa no lo tratamos, pero es un compromiso que asumí, va a haber justicia", dijo.

López Obrador sostuvo que durante su gobierno no se utilizará ni al Ejército ni a la Marina para "reprimir al pueblo" y habrá respeto a los Derechos Humanos.

SC