López Obrador cerrará campaña en el Estadio Azteca

Después de que autoridades de la Ciudad de México le negaran el zócalo capitalino, Andrés Manuel López Obrador adelantó que cerrará campaña el 27 de junio en el estadio Azteca, donde ofrecerá un festival al que fueron invitados varios artistas.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia anunció que ya apartó la fecha en el “Coloso de Santa Úrsula”, que tiene una capacidad de casi 90 mil personas. “Cerraremos campaña con un festival artístico, lo vamos a hacer el miércoles 27, desde las 17:00 horas hasta las 23:00 horas de la noche y lo vamos a hacer en el estadio Azteca. Van a participar artistas, va a ser una fiesta, van a comenzar los festejos porque le va a ir bien a la selección mexicana de futbol y también le va a ir bien al país porque vamos a ganar la Presidencia”, expresó.

Por otra parte, su equipo de campaña dijo que, en caso de ganar las elecciones del 1 de julio próximo, estará dispuesto a abandonar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “si el presidente Donald Trump sigue de intransigente”. En un diálogo celebrado en la Sociedad de las Américas en Nueva York, Gerardo Esquivel, asesor económico de López Obrador, advirtió que el nuevo Gobierno tomará acciones diferentes para modernizar el TLCAN.

“Hemos dicho que preferiríamos que no hubiera TLCAN a un mal TLCAN. Depende de Trump”, aseguró Esquivel. Añadió: “Si tenemos del otro lado posiciones irreductibles como la cláusula de expiración o las reglas de origen, que no nos gustan, no vamos a conceder en esas dimensiones. Preferiríamos que no hubiera TLCAN a un mal TLCAN”.