López Obrador celebra la ratificación del T-MEC en el Senado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Senado mexicano ratificara el nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, que -dijo- fortalecerá nuestra relación comercial con esos países.

"Esto significa que hay unidad, que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá"

"Esta es una muy buena noticia, se aprobó por mayoría 114 votos en favor, cinco en contra y tres abstenciones, votaron la mayoría de todos los legisladores de los partidos del país, esto significa que hay unidad, que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con Canadá".

En un video, que grabó desde la biblioteca de su casa de Tlalpan, el Presidente López Obrador dijo que la apuesta de su gobierno es por el libre comercio.

Transmito al pueblo de México una buena noticia: el Senado de la República ratificó por notable mayoría el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. pic.twitter.com/Ed3LNnBh6L — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de junio de 2019

"Sabemos qué hacía falta esta ratificación, como también hacía falta un complemento, el que cambiara la política económica como está sucediendo".

Recordó que con la firma del TLCAN, antecedente del T-MEC, no se impulsaron las actividades productivas de México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos, y lo más grave: no se combatió la corrupción y la pobreza.

"Ahora podemos tener estas relaciones comerciales, que son buenas porque significan inversión extranjera, empleos, tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en Estado Unidos con el complemento de que haya bienestar y justicia en el país", destacó.

JM