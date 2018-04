López Obrador califica de "ardido y nervioso" a Vicente Fox

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, arremetió contra el ex presidente Vicente Fox al calificarlo como ardido y nervioso porque se le va a quitar la pensión que recibe como ex presidente y ex mandatario estatal, para dejarle únicamente la de 65 y más.

"Fox está ardido y nervioso; ya le estoy recetando su Amlodipino para que se serene. Dice que soy lopitos, que estoy loquito, que diga lo que quiera, porque ya no le vamos a dar su pensión de 5 millones de pesos mensuales", expresó.

En el centro de la localidad donde nació Vicente Fox, López Obrador sostuvo que el ex mandatario también recibe pensión como ex gobernador de Guanajuato.

Adelantó que como presidente de la República, de ganar las elecciones, no le dará la pensión como ex presidente y la coalición Morena-PES-PT también ganará la elección a gobernador de Guanajuato, por lo que dejarán de darle a Fox dinero del presupuesto estatal.

"Si tiene el derecho a la pensión, ahora va a ser de 65 y más. Esa es pensión para todos los adultos mayores", dijo.

El apoyo económico que se otorga bajo el programa 65 y más para adultos mayores, consiste en una entrega bimestral de mil 160 pesos.

DR