López Obrador aprieta a superdelegados para concluir censos de beneficiarios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los superdelegados a quienes les pidió redoblar el paso con el objeto de tener listos los censos de los beneficiarios de los programas sociales, que se entregarán a partir del 1 de enero de 2019.

Carlos Lomelí, delegado en Jalisco, señaló que el Mandatario les pidió “apretar el paso para poder empezar a bajar ya los apoyos”. El delegado explicó que, “por ejemplo, en Chiapas, la parte Sur está muy aventajada; en la gran mayoría de los estados vamos en 51 por ciento”.

Abundó que tanto la relación con los secretarios federales, así como con el gobernador Enrique Alfaro, “es buena, con él venimos a coadyuvar a que tenga una gubernatura tranquila, transparente, con todo el apoyo de la Federación, nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlo”.

Por su parte, Rodrigo Abdala, delegado en Puebla, aseguró que en esa Entidad llevan 60% de avance y dijo que el accidente donde la gobernadora Martha Erika Alonso perdió la vida no incidirá en la realización del censo y la entrega de los apoyos.

El Mandatario también se reunió con su gabinete legal y ampliado, donde según el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, se firmó la Ley de Ingresos para su publicación. “Acudieron los dos coordinadores de los grupos parlamentarios mayoritarios en las Cámaras, tanto Mario Delgado y yo; firmamos la Ley de Ingresos, esa era la intención, se firmó por el Presidente para su publicación”.

Monreal señaló que López Obrador les “hizo un llamado para cerrar filas y para no incumplir los compromisos. Llamó a los funcionarios a actuar de manera humilde, sencilla, que no se mareen y que no actúen de manera prepotente frente a los reclamos de la ciudadanía”.