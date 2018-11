Localizan cuerpo de estadounidense asesinado en Chihuahua

A través de sus redes sociales la familia de Patrick Braxton-Andrew dio a conocer que el cuerpo del maestro estadounidense fue localizado y el hecho fue confirmado por el gobernador Javier Corral, quien señaló que se harán las pruebas periciales necesarias antes de entregar el cuerpo a la familia.

"It is with a sense of relief that we are ableto confirm that Patrick's body has been recovered and we will be ableto bringhim home son" (Es una sensación de alivio, que somos capaces de confirmar que el cuerpo de Patrick ha sido recuperado y podremos traerlo a casa pronto), escribió la familia de "Pato" en la página creada hace 20 días, cuando el norteamericano desapareció en la región de Urique.

Javier Corral informó que luego del hallazgo del cuerpo las autoridades se concentrarán en la localización de José Noriel Portillo Gil, alias "El Chueco", señalado como responsable de este homicidio; el Ejecutivo además señaló que los operativos para dar con el responsable se realizan en coordinación con la Policía Federal y que se buscará apoyo de todas las instituciones para capturar al delincuente, "pagará caro lo que ha hecho" advirtió el mandatario.

Corporaciones policíacas de Chihuahua llevaban ya 20 días tratando de localizar el cuerpo a través del despliegue de un centenar de agentes y diversos apoyos tecnológicos. Javier Corral explicó que el cuerpo del maestro de 34 años fue enterrado por sus homicidas y posteriormente exhumado por los mismos delincuentes y abandonado en una brecha cerca de la comunidad de Guapalayna, sobre el camino que comunica a Urique con el municipio de Batopilas, esto debido a la presión por el operativo de búsqueda desplegado.

"Hemos hecho la identificación del cuerpo y por supuesto que le hemos comunicado a la familia, estamos haciendo todos los trámites para una vez que se realicen las pruebas periciales, entregar el cuerpo de Patrick, tomar todas las muestras que necesitamos", finalizó el mandatario estatal.

Una vez concluidas las pruebas periciales, el cuerpo de Patrick será trasladado a Carolina del Norte, dónde su familia y amigos esperan para darle el último adiós.

GC