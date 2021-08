“Llamen al pueblo para que yo me vaya”, reta AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retó a sus opositores a reagruparse para llamar a votar al pueblo para que se vaya de la Presidencia de la República en la revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022.

“Viene la revocación del mandato en marzo y va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados y se unieron todos: políticos corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógradas”, dijo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en democracia manda el pueblo, por lo que no hace falta la violencia.

“Por la vía democrática el pueblo va a decidir si me quedo o me voy. ¿Quieres que se quede el Presidente o quieres que renuncie? Ahí tienen otra oportunidad, a ver qué dice el pueblo de México, porque en la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados”.

El Presidente continuó con sus críticas hacia el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que la autoridad electoral debió tomar la bandera de la transformación, el cambio verdadero y la democracia, en lugar de representar al viejo régimen con las mismos vicios y prácticas.

Fustigó que en la pasada consulta popular a las autoridades del instituto parece que les incomodó y no les gustó este ejercicio de democracia participativa.

Reiteró que su Gobierno presentará una reforma electoral para fortalecer los procedimientos democráticos.

“Tenemos el aparato electoral más costoso del mundo, pero eso no significa que tenemos una democracia consolidada”, dijo.

