Licencia de conducir permanente: ¿Cómo tramitarla a domicilio?

Tramitar tu licencia de conducir permanente ahora es más accesible que nunca. La Secretaría de Movilidad ha desplegado módulos móviles que permiten iniciar el proceso de forma rápida y sin complicaciones, acercando el servicio a más personas con la modalidad de poder tramitarlas a domicilio a través de las unidades móviles.

¿Qué son las unidades móviles?

Básicamente, son vehículos en los que puedes expedir tu licencia de conducir permanente, y estarán disponibles en diferentes zonas a través de caravanas itinerantes. Esto significa que, cada semana, cambiarán de ubicación para facilitar el trámite a más personas.

El horario de atención es de 9:00 am a 5:00 pm, y los días y lugares específicos se encuentran en el cronograma en la página oficial de la Semovi o en las redes sociales oficiales de Semovi.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir permanente?

En realidad, es muy sencillo. El proceso es prácticamente el mismo que en un módulo tradicional, con la ventaja de que no necesitas trasladarte muy lejos. Repasemos qué documentos necesitas para que no se te olvide ninguno al momento de realizar el trámite.

Con el objetivo de garantizar que los conductores tengan habilidades y conocimientos sobre seguridad vial, quienes tramiten esta licencia por primera vez deberán realizar un examen teórico obligatorio.

Este examen se aplicará en formato virtual, por lo que te sugerimos repasar el Reglamento de Tránsito.

También necesitarás:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

¿Hasta cuándo puedo tramitar mi licencia de conducir permanente?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, habilitó este trámite por tiempo limitado. Podrás obtener tu licencia hasta diciembre de 2025, así que todavía tienes tiempo para realizarlo con calma.

Si la caravana de Semovi ya pasó por tu colonia y aún no has hecho el trámite, no te preocupes. También puedes agendar una cita en línea para obtener tu licencia permanente de forma presencial en algún módulo cercano. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

¿Cómo agendar tu cita para tramitar la licencia de conducir permanente?

Ya sea que cuentes con una licencia tipo A o sea la primera vez que vas a tramitarla, el proceso comienza en el Sistema de Citas en Línea de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Ingresa al sistema con tu cuenta de Llave CDMX. Si no tienes una cuenta, crea una ingresando tu CURP, código postal, correo electrónico y número de celular. Da clic en "Agendar cita" y selecciona la opción correspondiente: Tengo licencia tipo A y quiero cambiarla por la permanente, nunca he tramitado una licencia tipo A o ya pagué y tengo mi línea de captura.

Si ya tienes licencia tipo A

Ingresa tu número de licencia actual.

Proporciona la línea de captura del pago único por la licencia permanente ($1,500.00 pesos).

Selecciona el horario y módulo que mejor te convenga para recoger tu licencia.

