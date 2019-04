Liberan orden de aprehensión contra Mario Marín por caso Lydia Cacho

Un tribunal federal libró orden de aprehensión en contra de Mario Plutarco Marín Torres, ex gobernador de Puebla; Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex jefe de la policía estatal; Juan Sánchez Moreno, ex director del desaparecido grupo de Mandamientos Judiciales y al empresario José Kamel Nacif Borge por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Fuentes del Gobierno federal confirmaron que el pasado 11 de abril, la magistrada María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo, revocó un acuerdo del juez Segundo de Distrito del estado en la que negó librar la orden de aprehensión en contra de los ex funcionarios y el empresario y tío del exgobernador quintanarroense, Roberto Borge.

En consecuencia, ordenó al Ministerio Público Federal iniciar la búsqueda y detención de los inculpados y al juez de Distrito que realice todos los trámites correspondientes para cumplir la resolución y que resuelva sobre la suspensión de los desechos políticos de los inculpados.

La periodista Lydia Cacho ya fue notificada de la resolución del Tribunal Unitario.

Los buscados están relacionados en la causa penal número 26/2018 acusados por el delito de tortura en contra de Lydia Cacho quien fue detenida en el año 2005 cuando publicó el libro "Los Demonios del Edén", en el que denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por Jean Succar Kuri en la que estaba involucrado Nacif Borge.

Ese año, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la periodista fue detenida y trasladada a Puebla donde elementos de la policía local la golpearon y abusaron sexualmente de ella.

Un año después, fueron difundidas las grabaciones de las llamadas telefónicas entre Nacif Borge y el ex gobernador Marín Torres en las que refirieron la colusión para detener a Cacho.

