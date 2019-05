Les vamos a ganar a los pronósticos; estamos empezando bien: López Obrador

Un día después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que se espera un crecimiento para México de 2 a 1.6 por ciento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno le va a ganar a los pronósticos que auguran una baja en el crecimiento para México, y afirmó que su gobierno inicia bien en materia económica.

"Todavía no se termina el año, vamos a esperar"

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo afirmó que en cinco meses de gobierno ha reducido la corrupción que, aseguró, había en administraciones pasadas, lo que ayudará a que se llegue a la meta de crecimiento que su gobierno pretende.

"Que no vamos a crecer al 2%, dicen, al 1.5%. Todavía no se termina el año, vamos a esperar. Les vamos a ganar les repito porque hay una variable, como ellos dicen en su el lenguaje tecnocrático que ahora nos ayuda mucho: ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban. Cuando hay corrupción, no hay crecimiento, nos afecta mucho al crecimiento".

"Todos los días salen con eso (pronósticos de una baja en la economía), pero es cosa de ver los datos. ¿Cómo fue el primer año de gobierno de Carlos salinas en crecimiento, de Ernesto Zedillo, de Fox, Calderón, de Peña Nieto? Estamos empezando bien, y la vez pasada les comentaba nada más para cucarlos de que en el primer año de Zedillo fue de -7. En 36 años de política neoliberal tres crisis, donde se cayó por completo la economía, entonces no tenemos, toco madera", dijo.

OA