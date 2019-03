Legisladores critican la terna de López Obrador para el CRE

El senador y ex líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador "quiere darle en la madre a la Comisión Reguladora de Energía (CRE)" con la repetición de los perfiles reprobados.

"Él quiere darle en la madre a la CRE, él quiere tener puros incondicionales para poder hacer y deshacer en el sector energético a contentillo, sin tener nadie que le pueda hacer una opinión fundada, motivada y técnica que lo contradiga, ese es el pleito de fondo", aseveró.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, discrepó con el presidente López Obrador, en el sentido de que para ser comisionado de la CRE el principal requisito es el de la honestidad.

"No siempre el ser honesto habla de tener capacidad, y el no tener capacidad también son actos de corrupción, cuando no se pueden tener los argumentos, toda la preparación para hacerle frente a una responsabilidad", destacó en entrevista.

El líder parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera, recordó que la Comisión Reguladora de Energía es un órgano técnico, donde el grado de conocimiento debe ser obvio.

En contraste, el presidente de la Comisión de Energía, el senador Armando Guadiana (Morena), asentó que no es tan importante que los candidatos a la CRE tengan capacidad técnica, porque lo trascendental es que sean rectos y éticos.

Su coordinador, el senador Ricardo Monreal, respaldó al Presidente al externar que para ser integrante de la CRE se requiere ser honesto en un porcentaje muy alto.

JM