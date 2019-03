Las frases en la carta de no reelección de López Obrador

Esta mañana de martes, en su habitual conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, leyó una carta en donde aclara que no se reelegirá en 2024, lo cual lo consideró como su "compromiso con el pueblo de México".

"Me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder"

El texto de dos hojas tiene frases de relevancia y que reafirman los objetivos del mandatario. Éstas son las cinco mejores:

López Obrador se ha caracterizado por no temer a señalar a quienes no comparten su forma de pensar y actuar, por eso precisa que su iniciativa sobre la participación ciudadana respecto a la continuidad de su mandato no es con la intención de llevar a cabo la reelección en 2024.

"Mis adversarios políticos, los conservadores -que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía- vociferan que la propuesta de someterme a la revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en 2024".

La segunda frase de relevancia es: "Me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder". Donde aclara que no cometerá acciones como sus antepasados, Antonio López de Santa Anna o Porfirio Díaz.

Además, cierra su carta con un punto del cual se rescatar la tercera frase: "Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una República próspera, democrática, justa y fraterna".

Del último párrafo se obtienen dos frases reveladoras de López Obrador. La cuarta es: "Sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la máxima ley y que en 2024 me iré allá por Palenque".

En esta carta dirigida "al pueblo de México" no pudo faltar su famosa frase "mafia del poder" con la cual se cierra este listado y su carta: "deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder".

JM