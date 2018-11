Las Fuerzas Armadas mantendrán su prestigio: Peña Nieto

El Presidente Enrique Peña Nieto expresó su confianza en que los integrantes de las Fuerzas Armadas mantendrán su prestigio y su grandeza hacia el futuro, pues sus instituciones son de las más reconocidas y admiradas del país.

En el marco de la conmemoración del Día de la Armada de México, el mandatario federal dijo que "hacia adelante, sé que los soldados, pilotos y marinos de la patria continuarán honrando y enalteciendo el legado de los héroes militares y navales de ayer y de hoy".

"Con ello mantendrán en alto el prestigio y la grandeza del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, pero sobre todo la autoridad moral y la estima social de estas instituciones de servicio", expresó.

Subrayó que los "soldados de la patria pueden y deben sentirse orgullosos de haber cumplido con su deber en uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir en este sexenio, y que la sociedad valora su colaboración en el esfuerzo para mejorar las condiciones de seguridad en beneficio de las familias y comunidades del país".

Acompañado por los secretarios de la Marina-Armada de México, Vidal Francisco Soberón, y de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que durante su administración, fue "un elevado honor y también un gran privilegio de vida comandar a quienes sirven a la patria desde las filas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México".

"Los valores que los unen y los identifican me alentaron, me impulsaron y me inspiraron a dar siempre lo mejor de mí en el cumplimiento de mis deberes y responsabilidades", apuntó el jefe del Ejecutivo federal durante su discurso durante la comida de esta celebración.

Luego de encabezar la ceremonia de botadura de la Patrulla Oceánica de Largo Alcance (POLA 101) "Reformador", en el Astillero Número 20 de la Secretaría de Marina, en este puerto oaxaqueño, dejó claro a los marinos que "con honor, deber, lealtad y patriotismo, ustedes han cumplido a cabalidad las misiones que la nación les ha encomendado".

En el acto al que asistió el gobernador de la entidad, Alejandro Murat, y el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo, el presidente destacó que gracias a la seguridad que los elementos navales ofrecen en aguas nacionales, "hoy el mar es una vía de comunicación confiable entre ciudades y localidades, así como entre nuestro país y el resto del mundo".

En este marco, lamentó que durante su administración "en la ardua batalla en favor de la paz y la tranquilidad de los mexicanos, lamentablemente 150 y dos marinos cayeron en el cumplimiento de su deber".

Después de que el titular del Banxico presentara la moneda de 20 pesos conmemorativa del 50 aniversario del Plan Marina, Peña Nieto destacó la ampliación y modernización de la flota naval y aeronaval, y que en seis años, los astilleros de la Armada construyeron 16 buques para la institución, entregaron ocho embarcaciones a Pemex y 11 más están en construcción.

Del buque que fue botado hoy, apuntó que es la primera vez en la historia de la Armada de México que se construye una fragata con las características de largo alcance y de grandes dimensiones, que se creó en colaboración con astilleros de Holanda.

Indicó que esta embarcación habla de la transformación que no sólo ha estado viviendo el país, sino también de la transformación propia que ha tenido la Marina-Armada de México, y refirió que para fortalecer sus capacidades se adquirieron 47 aviones Y 30 helicópteros, con lo que se respalda la capacidad de vigilancia de las costas, mar territorial y zona económica exclusiva.

La encargada de inaugurar el buque, que cuenta con sistemas tecnológicamente compatibles con los de otras Armadas y países miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), fue la esposa del secretario de Marina, Georgina Ventura de Soberón, en representación de Angélica Rivera de Peña, madrina de esta embarcación.

Previamente, el presidente Peña Nieto tomó protesta a la tripulación de la embarcación que contará con 122 elementos, 13 de ellos mujeres, y que será utilizada para efectuar operaciones de patrulla y vigilancia en la Zona Económica Exclusiva para mantener el Estado de Derecho en la mar.

Asimismo, realizará ejercicios multinacionales, ayuda humanitaria nacional e internacional, además ed operaciones de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana.

