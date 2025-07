Tras haberse disculpado públicamente por comentarios discriminatorios y clasistas que la llevaron a ser apodada como “Lady Racista” en redes sociales, Ximena Pichel se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que se difundiera un nuevo video en el que aparece agrediendo verbalmente a una mujer uniformada.

La grabación muestra a Pichel discutiendo con una trabajadora de seguridad que resguarda el inmueble donde ella reside. En el clip, la mujer de vigilancia (quien aparentemente tenía la orden de restringirle el acceso directo al edificio) fue insultada por Pichel, quien además le arrebató el teléfono celular. La agresora la llama “gata” y la culpa de no haberle permitido entrar.

“No te lo voy a entregar porque te vi sentada con tus audífonos puestos y no me abriste”, se escucha decir a Pichel durante el altercado, el cual ocurre frente a la entrada principal del edificio. A pesar de los intentos de la vigilante por mantener el diálogo, Pichel se mantiene agresiva y no cede ante la situación.

Momentos después, se presenta un segundo agente de seguridad, quien también le solicita a Pichel que devuelva el dispositivo móvil, conforme al reglamento interno del condominio. Ella se niega nuevamente, condicionando la entrega a que se le permita el ingreso. Finalmente, uno de los guardias decide abrirle la puerta. El video termina justo después, por lo que se desconoce si posteriormente devolvió el teléfono.

Este nuevo episodio se hizo público pocas horas después de que la propia Pichel compartiera un comunicado en sus redes sociales dirigido “a todas y todos quienes han visto, leído o escuchado sobre los hechos ocurridos recientemente”, en referencia al primer incidente de agresión verbal que se viralizó días atrás y provocó fuertes reacciones en línea.

En dicho texto, Pichel reconoce que es “plenamente consciente de la gravedad de sus palabras” y acepta que no existe ninguna justificación para expresiones que “hieren, dividen y discriminan”. También afirma haber asumido su error con madurez.

“No busco compasión ni excusas. Tampoco me tiro al piso. Lo que busco es transformar este momento en un punto de partida para crecer”, expresó.

Además, sostiene que no desea que esa situación marque su vida personal, y se define como una persona dispuesta a reflexionar y cambiar. Dice aspirar a contribuir en la construcción de un entorno “más justo, respetuoso y digno para todas y todos”.

En la misma declaración, agradece a quienes la confrontaron con “voz firme” para que tomara conciencia de lo sucedido, y cierra con una frase que intenta dar sentido a su proceso de rectificación:

“Que este momento nos recuerde que no somos nuestras peores palabras, sino lo que hacemos para repararlas”.

No obstante, la difusión del nuevo material generó críticas inmediatas. Diversos usuarios en plataformas digitales pusieron en duda la autenticidad del arrepentimiento manifestado, ya que consideran que los hechos recientes reflejan una actitud reiterada de desprecio hacia personal de seguridad o servicio doméstico.

Por otro lado, se especula en redes sociales que Ximena Pichel adeuda más de 100 mil pesos por concepto de mantenimiento en el complejo habitacional donde vive, lo que ha resultado en limitaciones de acceso a instalaciones comunes como la alberca, gimnasio y un parque exclusivo para residentes. Esta situación habría motivado las restricciones que originaron el conflicto más reciente.

