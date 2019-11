"La que da pena es ella", responde Batres a presidenta de Bolivia

Luego de que Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta interina de Bolivia, dijera que le dan "pena los mexicanos" por recibir a Evo Morales en el país, el senador de Morena, Martí Batres, respondió que "la que da pena es la señora".

A través de su cuenta de Twitter, el legislador señaló que ningún ciudadano votó por ella en las urnas y se autodesignó presidenta. Afirmó que le puso la banda presidencial un militar y que no fundamenta su cargo en la Constitución, por lo que se consuma un golpe de Estado. Batres Guadarrama también recordó que México ha sido un lugar para refugiados políticos desde los años 30 y nuevamente abre sus puertas, pero esta vez a Evo Morales.

La que da pena es la señora @JeanineAnez . Ningún ciudadano votó por ella en las urnas. Se autodesigna presidenta. Acude a una Asamblea sin quórum. Le pone la banda presidencial un militar. No fundamenta su cargo en la Constitución. Consuma un golpe de Estado. Esa sí es dictadura — Martí Batres (@martibatres) November 13, 2019

Después del golpe de Estado que se dio en Bolivia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dar asilo político al ex presidente de Bolivia, lo cual no fue bien visto por Jeanine Áñez, quien afirma que la salida de Evo Morales de Bolivia es un acto de cobardía al no atreverse a responderle a su país.

"A mí me dan mucha pena los mexicanos porque de algo que nosotros queremos salir, ellos decidieron entrar", haciendo referencia a las "elecciones fraudulentas" y al "golpe de Estado". Además mencionó que espera que los mexicanos "no tengan que lamentarlo como nosotros lo estamos lamentando ahora".

Este martes, la senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta interina de Bolivia en una sesión legislativa que no contaba con quórum de reglamento en ninguna de sus cámaras, alegando "la necesidad de crear un clima de paz social" en el país.

La Constitución establece que tras la renuncia del mandatario Evo Morales el domingo debía asumir en línea sucesoria el vicepresidente, el titular del Senado o el jefe de Diputados, pero todos habían renunciado a sus cargos también.

JM