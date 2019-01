La política exterior de México es inteligente: Martí Batres

Con Venezuela, la política exterior de México es inteligente y busca ser farol adentro, primero, para iluminar afuera, dijo el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama.

Señaló que está de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de preferir predicar con el ejemplo para llegar a ser punto de referencia en materia de respeto a los derechos humanos y en política social.

"Se respeta el principio de no intervención en asuntos de otros países, con disposición a favorecer el diálogo, la conciliación y el entendimiento entre partes en conflicto", dijo en entrevista.

Este viernes, el Grupo de Lima, formado para seguir el conflicto interno venezolano emitió una declaración que no secundó México, en el que los 13 países integrantes previenen que no reconocerán al nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro.

En entrevista, Martí Batres afirmó: "Para qué nos andamos pelando con otros países, no le veo ningún sentido, no es positivo para México estarse abriendo frentes y contradicciones en el ámbito internacional".

Dijo que está a favor de tener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo. "Creo que la política exterior que está aplicando el gobierno actual es inteligente y apegada a los principios de la Constitución".

Añadió: "es inteligente porque está buscando nuevas relaciones, para empezar con el gobierno de Estados Unidos, que es la principal relación política, económica, social, migratoria de México y, por otro lado, con otros pueblos del mundo".

Dijo que "si nosotros tenemos nuestros problemas, ¿para qué andamos buscando resolver los problemas de otros lugares del mundo? Nosotros tenemos muchos problemas en nuestro país, de pobreza, violencia, corrupción. Esos hay que atenderlos y resolverlos".

Luego entonces, "si los resolvemos, esa será la mejor forma de predicar con el ejemplo hacia el mundo entero".

Señaló que "problemas hay en todos los países del mundo, si quisiéramos ponernos a resolver los problemas de todos los países del mundo, no acabaríamos nunca".

Prefirió que "mejor resolvemos los nuestros", y con ello "nos convertimos en punto de referencia".

Así se preguntó: "¿Alguna vez Suecia, Dinamarca, Finlandia nos han venido a decir cómo instrumentar nuestra política social? No. Nunca han venido a decirnos. Sin embargo, son un punto de referencia en el mundo. Muchos países quieren tener los niveles de bienestar social que hay en esos países, porque al tener buenas políticas sociales se convierten en puntos de referencia que otros países del mundo buscan emular".

Por tanto, "si en México tenemos buena política de derechos humanos, que no la ha habido en los últimos años, entonces esa será la mejor manera de predicar sobre derechos humanos".

"Primero resolvamos nuestros problemas y esa será la mejor manera de iluminar al mundo"

Expuso que en México "tenemos muchos problemas de derechos humanos, ¿y queremos darle lecciones a otros países en la materia? No. Primero resolvamos los nuestros y esa será la mejor manera de iluminar al mundo; no podemos ser farol de la calle y oscuridad en la casa. Seamos farol en la casa y después iluminar hacia afuera".

De la negativa a firmar la declaración de Lima, Batres señaló que "México no califica a los gobiernos, lo que hace es decidir si tiene relaciones o no con ellos".

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca, dijo, buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y no quiere decir que pensemos igual. Tenemos diferencias con muchos gobiernos porque sus sistemas políticos son diferentes, los hay con monarquía, que no son federalistas o no son pluripartidistas.

