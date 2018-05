La ley no se negocia y el Estado no se rinde: Meade

El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que la ley no se negocia y el Estado no se rinde, y afirmó que donde hay policías comunitarios y autodefensas "es porque no hay ni ley ni Estado".

"No se puede construir sobre un pacto de no agresión con los criminales, no podemos poner la vida de nuestros hijos en gente armada sin preparación", aseveró en un acto de campaña en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza advirtió que ni la ley se negocia ni el Estado se rinde "y de eso estamos hablando en esta elección".

Tras expresar que ya basta de ofrecer condolencias en lugar de dar al país "un mejor resultado con un esquema de seguridad integral", hizo un llamado a los electores a preguntarse si en estos comicios quieren cuerpos armados y regulados que abusan y están lastimando a la sociedad, o una seguridad real que lleve el respeto a la ley a donde hoy no llega.

Meade Kuribreña dijo que lo que se requiere es una policía profesional en todos los estados, con oficiales entrenados, protegidos y muy bien pagados, por lo que se comprometió a que, de ganar la elección del 1 de julio, creará una academia de capacitación para los elementos policiacos, a quienes apoyará con sueldos y prestaciones dignas.

"Ser policía no será solamente un empleo, sino una vocación de vida que sea reconocida y apoyada", expresó el abanderado presidencial, quien insistió en que su estrategia integral en materia de seguridad iniciará desde el primer día de su gobierno.

Indicó que la estrategia integral pasa por la prevención, desde la cultura, la educación, la salud y espacios públicos, pero también por la disuasión y la investigación del caso para castigar de manera correcta.

Ello, apuntó, para que ninguno de estos homicidios y violencia que hoy vemos en Tamaulipas, se quede sin investigar. "No podemos tener un país donde el ciudadano denuncie y la autoridad no responda".

José Antonio Meade aseguró que todas las denuncias van a ser investigadas y tendrán como resultado, en todos los casos, el castigo para quien haya infringido la ley.

Reconoció que se trata de una elección importante, pues en la boleta están no solamente personas, sino proyectos. "En esta elección nos jugamos la educación, la seguridad, el proyecto de crecimiento económico", resaltó.

Acompañado por candidatos priistas , Meade confió en ganar esta elección, porque México necesita seguridad verdadera, con policías entrenados, capacitados, bien pagados y apoyados por la fuerza del Estado.

Si no somos capaces de garantizar la vida y el patrimonio de los ciudadanos, algo estamos haciendo y algo estamos haciendo muy mal, y tenemos que hacerlo diferente y mejor. No podemos empezar cada encuentro en Tamaulipas ofreciendo condolencias, puntualizó.

NM