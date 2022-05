La habitación 174 del Motel Nueva Castilla y su relación con Debanhi

El padre de Debanhi Escobar reveló detalles del más reciente cateo que las autoridades realizaron en el Motel Nueva Castilla, donde fue encontrada su hija dentro de una cisterna.

Durante la diligencia, en el inmueble, los peritos ejecutaron un análisis de campo, en el área de la fosa donde fue localizado el cuerpo en descomposición, y además por petición de los padres de Debanhi se revisó la habitación 174 y el estacionamiento de la misma.

"Por nuestra parte, mi esposa y yo solicitamos que verificaran una de las habitaciones, la 174, en la cual se usó un líquido para verificar si había algún residuo de sangre o alguna otra situación", contó Mario Escobar mediante un video en Youtube.

En el interior de la habitación se aplicó un líquido por si había algún residuo de sangre u otra situación y se revisaron las sábanas de la cama. La información sobre de dichos estudios, se tendrían este fin de semana.

El pasado 22 de abril, tras el hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, el perfil @motelnuevacastilla subió un video con una narrativa distinta a los otros, que involucraba a la habitación del motel 174.

Algunos usuarios calificaron el video por sus elementos auditivos y visuales, un mensaje y otros creen que fue una burla que buscaba sacar provecho de la tragedia.

Sin embargo, el video publicitario es para dar a conocer que hay nuevas habitaciones en la planta alta, en donde al finalizar la grabación se enfocan en la habitación 174.

La canción que ambienta la grabación es "Para poder llegar a ti" de Ramón Ayala y los Bravos del Norte. Misma que causó polémica, ya que hay quienes creen que la letra tiene un mensaje a las autoridades por su ineficiente trabajo al no hallar en el primer cateo el cuerpo de Debanhi.

La letra dice: "Para poder llegar a ti, es todo tan difícil, es todo tan difícil para poder llegar (...); me dicen que siempre que no estás, pero ya no les creo, pero ya no les creo, no dicen la verdad".

