El papá de Debanhi, Mario Escobar, acusó a la Fiscalía de Nuevo León y a la periodista Azucena Uresti, de filtrar la segunda autopsia que revela que la joven estudiante fue abusada sexualmente y asesinada, información que fue dada a conocer por el periódico español El País.

En un video publicado en redes sociales, Escobar reveló que Azucena Uresti le envió un mensaje personal en el que dice que está del lado de la Fiscalía, sin embargo, aparentemente la comunicadora se habría equivocado pues rápidamente lo borró.

"Ella es una comunicadora en un noticiero estelar, que se ha caracterizado por ser una buena conductora, pero ya nos dimos cuenta que no".

Mario aseguró que ha estado cuidando desde hace tiempo la segunda necropsia que él mandó a hacer, misma que confió a la Fiscalía para que la integraran a la carpeta de investigación por el caso de Debanhi.

"El proceso de la Fiscalía era de cuatro hojas, donde les faltaba mucha información, el fiscal reconoció que es un mugrero su necropsia, sin estudios de un posible feminicidio", dijo Mario, quien se mostró decepcionado por el actuar de la dependencia, y los llamó corruptos en repetidas ocasiones.

Finalmente, el padre de Debanhi, que se veía bastante molesto, exigió que se iniciaran carpetas de investigación a Azucena Uresti y el periódico El País por filtrar información de la segunda necropsia.

"Yo quiero la verdad y si en esa verdad tiene que caer más gente, que caiga, porque estamos hartos, estamos cansados de tanta corrupción (...) no tenemos miedo, ya me quitaron a mi hija, ya no confió en la Fiscalía", sentenció.

Azucena Uresti responde a papá de Debanhi

La mañana de hoy viernes, y tras convertirse en tendencia nacional en Twitter, Azucena Uresti negó que ella haya mandado ese mensaje al papá de Debanhi, y también reiteró que ella sólo reportó la información que El País publicó.

"A mí no me filtraron ningún documento (...) las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes, pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos", dijo la periodista.

GC