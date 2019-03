La UAEH confirma que Hacienda bloqueó una de sus cuentas

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, admitió este viernes que una cuenta de esa casa de estudios fue bloqueada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, afirmó que hasta este momento no ha tenido notificación de alguna autoridad facultada para investigar este tipo de cuestiones.

"El dinero que está en la universidad está a nombre de la universidad y no hemos recibido ni un peso de instancias extranjeras, en lo absoluto"

"Lo que yo sé es exactamente lo que ustedes saben", afirmó el rector en entrevista con Carlos Loret de Mola, en W Radio.

Negó además que haya recursos provenientes del extranjero en las cuentas de la UAEH.

Pontigo Loyola reconoció que hay una medida cautelar a una cuenta de la universidad, pero que no afecta el desarrollo de la institución.

"Lo que me parece desafortunado y muy lamentable es la violación del secreto bancario y financiero, porque cómo puede saberse lo que por ley no debiera saberse", reprochó.

"Nosotros no tenemos ningún dinero que nos sea de la universidad y a nombre de la universidad. Ni tampoco hemos recibido dinero de ningunos países. El dinero que está depositado en las cuentas de la universidad es dinero estrictamente de la institución".

El martes 26 de febrero, la UIF informó que recibió un reporte en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.

El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros, mencionó.

Este viernes, el titular de dicha Unidad, Santiago Nieto, reveló que la institución investigada es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Más tarde, en entrevista de radio, el rector manifestó que no hay alguna irregularidad de parte de la casa de estudios, y que todo está en el marco del derecho.

"No hemos sido nunca participantes de la 'estafa maestra ' de la que se ha hablado de otras instituciones, estamos reconocidos dentro de las mil 200 del mundo y que nuestros indicadores y, sobre todo, nuestras auditorías, nos las ha hecho la Auditoría Superior de la Federación", expuso.

"Desconozco, desde el extranjero nosotros no hemos hecho nada. Desconozco. No puedo referir si tenemos o no inversiones"

"¿Han hecho transferencias de más de 150 millones de dólares desde el extranjero?", cuestionó Loret.

"Desconozco, desde el extranjero nosotros no hemos hecho nada. Desconozco. No puedo referir si tenemos o no inversiones", contestó el rector.

"Es muy simple, nosotros no tenemos ninguna irregularidad".

Pontigo apuntó que la UAEH está en la mejor disposición, en el momento de que haya una notificación, a abrir, a quien sea, a quien conforme a derecho corresponda, que se haga la indagatoria más amplia.

"Y le puedo garantizar que no van a encontrar ninguna irregularidad jurídica ni de cuestiones de recursos extraordinarios que no deban estar y que no sean de la universidad".

JM