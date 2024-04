LFT: Revelan qué industria podría ser afectada por la reducción de la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral en México, medida que busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT), continúa siendo un tema de gran polémica y debate pese a su nulo avance, dividiendo opiniones entre los que consideran una medida necesaria y los que aseguran que afectará la productividad.

A estas opiniones se agrega la de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), ya que su presidente, Jesús Luis Gámez García, estimó que la reducción sería un duro golpe para la industria al aumentar los gastos.

“Si no se hace de una manera ordenada y paulatina, esto va tener un impacto a empresas que de zarpazo golpeará en su incremento de costos y no van a poder transitar ordenadamente en esto. Hacerlo de manera ordenada es hacerlo paulatinamente, que la reducción de horas se haga en un período de tiempo, por ejemplo, cada tres meses ir ajustando el horario y el número de trabajadores, pero si es a seis meses o dos años el ajuste sería mejor, no de un día para otro” declaró Gámez.

Aunado a eso, argumentó que la reciente depreciación en el precio del dólar ha mermado las ganancias, puesto que los gastos han incrementado gracias a dicha variable.

La voz de este sector se añadió a las demás voces opositoras de esta medida, que sigue en espera de resolución y mantiene a la expectativa a todos los mexicanos.

No te vayas sin leer: Este fue el vínculo político que unió a Peña Nieto con Lucero

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal oficial de WhatsApp

FA