En el contexto de la reforma de los artículos 28 y 73 en materia espacial de la Constitución, la Cámara de Diputados le brindó el espacio legislativo a Katya Echazerrata, la primera mujer mexicana en llegar al espacio, para que pudiera brindar un mensaje a la población.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, le dijo a la ingeniera "a nombre de todas y todos los diputados te agradezco por nunca renunciar a tus sueños, por ser la inspiración de miles y miles de jóvenes y por demostrar que el ingrediente más importante para alcanzar cualquier meta es tener una voluntad inquebrantable".

Recibimos en la @mx_diputados a @katvoltage, primera mexicana en ir al espacio, a quien reconocimos por su voluntad inquebrantable, por seguir sus sueños, y ser inspiración para las y los jóvenes. pic.twitter.com/xotbq6KGOL — ����Santiago Creel (@SantiagoCreelM) December 13, 2022

Durante su participación, Katya enunció que si quieren ver una misión mexicana, con astronautas seleccionados y entrenados en el país, "es momento de actuar y dar un paso adelante con la reforma constitucional a los artículos 28 y 73 en materia espacial, aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales", expresó.

"El 4 de junio me convertí en la primera mujer mexicana en viajar al espacio, pero la realidad es que viajar al espacio no es lo más difícil que yo he tenido que hacer en esta vida, lo más difícil ha sido llegar a ese punto, a ese momento, a esa oportunidad", relató la ingeniera.

"Es momento de ponernos a la altura de la realidad internacional", la ingeniera les comentó que no quiere continuar con su carrera sin México, "no quiero ir al espacio sin México", enfatizó.

Prometió que trabajará en apoyar a los mexicanos para generar las oportunidades necesarias para trabajar en la industria espacial, pero no podría hacerlo sola, por lo que hizo un llamado a los presentes en la Cámara de Diputados a crear bases legislativas que apoyen a los mexicanos.

La modificación a los artículos establece que las actividades en el espacio exterior son prioritarias para el desarrollo nacional; el texto busca ser una pauta para enriquecer la legislación en el sector espacial.

JM