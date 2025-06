El juez Rubén Morales de El Paso, Texas, falló que tras la demanda de Javier Corral y el Gobierno de Chihuahua no se aportaron pruebas suficientes para demostrar que César Duarte compró 50 propiedades en Estados Unidos.

“En este día se procede a considerar la Moción Tradicional y de No-Pruebas para el Juicio Sumario de los Acusados Cesar Horacio Duarte Jaquez y César Adrián Duarte, habiendo considerando la misma, se considera procedente la misma y debe ser concedida. Por lo cual se ordena, juzga y decreta para los acusados Cesar Horacio Duarte Jáquez y César Adrián Duarte la Moción Tradicional y de No-Pruebas para el Juicio Sumario, es concedida”.

Duarte denunció que Corral y su Gobierno declararon falsamente ante los medios que ya se habían identificado 50 propiedades en Estados Unidos a nombre de César Duarte Jáquez.

También se informó que Corral tendrá que pagar perjuicios y honorarios de abogados a Duarte. “Se confirma lo que siempre dijimos: esta fue una persecución política disfrazada de justicia. Y tendrá consecuencias legales en México y en Estados Unidos”, declaró César Duarte tras conocerse el fallo.

Duarte expresó su molestia y dijo que no descartan presentar una demanda por daño moral contra Corral, a quien responsabiliza de haber iniciado una campaña de desprestigio con fines políticos, “este veredicto representa un fuerte golpe para la estrategia conocida como ‘Operación Justicia para Chihuahua’, impulsada por Corral”.

El ex mandatario de Chihuahua afirmó que ya no podrán seguir “construyendo decisiones impulsadas por presión política”. Además, calificó al senador Javier Corral como un “prófugo de la justicia”.

“Se metió en las enaguas del fuero pero está muerto del miedo, porque lo persigue la tortura, homicidios y una cantidad impresionante de delitos que debe de enfrentar”, señaló Duarte.

Además, le pidió al senador Corral a “que tenga el valor de enfrentar a la justicia, esa justicia que él decía que muy limpia cuando me persiguió y que ahora dice que es manipulada”, aseveró.

El ex gobernador priista dijo que las supuestas propiedades “no existen. Corral sí creía que me iban a procesar en los Estados Unidos por lavado de dinero hasta ese favor me hizo, porque quisieran muchos gobernadores estar absueltos”, explicó.

El veredicto de la corte alimenta la impunidad: Corral

Javier Corral Jurado, senador de Morena, lamentó que la Corte estadounidense haya desestimado la denuncia contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua.

“No es porque las propiedades del vulgar ladrón de César Duarte no existan, sino porque el Gobierno del Estado, hoy encabezado por María Eugenia Campos, nunca atendió, ni respondió los requerimientos que la firma de abogados Buzbee le solicitó para aportar elementos de prueba en el juicio”, acusó el legislador.

Por tanto, en sus redes sociales oficiales, señaló que las pruebas “jamás llegaron” no porque Duarte no sea un delincuente o porque no existieran.

Acusó a la gobernadora Maru Campos, a César Jauregui Moreno y a Santiago de la Peña de que “jamás atendieron las solicitudes del despacho jurídico encargado de atender la demanda”.

“Es absolutamente falso que, de manera personal, yo haya presentado esta denuncia contra Duarte, ésta y las otras denuncias, que derivaron en 21 órdenes de aprehensión, las hizo el Gobierno del Estado de Chihuahua”, aclaró en su mensaje.

Asimismo, reiteró que la denuncia no le costó recursos a la gente de Chihuahua, pues, dijo, no se pagó un sólo peso por honorarios del despacho jurídico, ya que serían cubiertos al recuperarse recursos ilícitamente obtenidos por la administración de Duarte.

Se refirió a César Duarte como “el más grande ladrón en la historia de Chihuahua” y aseguró que el ex mandatario estatal continúa victimizándose, justificando su enorme riqueza y pretendiendo mostrarse como un hombre “honorable". Sus acciones exhiben la enorme e imperiosa necesidad de hacerle justicia a Chihuahua”, condenó.

