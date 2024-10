Juan Ramón de la Fuente inicia en SRE con el reto de la relación con EU

El Senado ratificó a Juan Ramón de la Fuente como el nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 118 votos a favor y siete en contra.

Ahora el canciller tendrá varios retos en su nuevo cargo, especialmente en la relación con Estados Unidos (EU), en vísperas de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y la revisión del Tratado firmado con ese país y Canadá (T-MEC).

De la Fuente calificó en buenos términos las relaciones entre nuestro país con el vecino del norte. “Hoy en día tenemos con Estados Unidos una relación más íntima que nunca antes en la historia desde el punto de vista comercial, desde luego, pero también con el cúmulo de interacciones cotidianas que se dan en esa frontera que es, por muchos aspectos, una de las fronteras más complejas del mundo”, expresó De la Fuente.

El nuevo titular de la SRE dijo que respetará el proceso electoral estadounidense, que mide a la demócrata Kamala Harris frente al expresidente republicano Donald Trump.

También adelantó que proseguirá la colaboración bilateral contra el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, “con coordinación y sin subordinación”.

Sobre el T-MEC, el canciller reiteró que no se renegociará el acuerdo. “Va a haber una revisión. Queremos que no se introduzcan en la agenda temas que no tengan que ver estrictamente con la relación comercial.

El exrector de la UNAM sostendrá una reunión con el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, para “retomar algunas cuestiones importantes”, según la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En los últimos años, la relación bilateral México-EU ha vivido altibajos, como las críticas lanzadas por el expresidente López Obrador a la política antidrogas de Washington y la preocupación por la reforma judicial, que busca elegir jueces mediante el voto popular.