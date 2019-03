José Antonio Álvarez Lima, nuevo director de Canal Once

El Canal Once debe llegar a aquellos lugares donde no lo haga la televisión por cable ni los servicios de streaming, señaló el nuevo director de Canal Once, José Antonio Álvarez Lima.

Al rendir protesta como nuevo titular de la televisora, planteó que uno de los objetivos de su gestión será ampliar la cobertura del canal y alcanzar nuevas audiencias.

"Para atraer millones de personas hacia nuestras pantallas, procurando hacerlo ahora en las zonas más desprotegidas y desfavorecidas donde no hay recursos para adquirir streamings ni televisión de paga, y donde el canal del Politécnico puede ser la mejor fuente de cultura e información", aseguró.

Agregó que se mantendrán abiertas las transmisiones a la diversidad política y cultural de México, así como a coadyuvar en la difusión de los valores de la cultura científica, tecnológica, humanística y social; y divulgar los avances de la educación y la investigación científica que resulten de la actividad del Instituto Politécnico Nacional.

Damos la bienvenida al @CanalOnceTV del @IPN_MX a José Antonio Álvarez Lima, estamos convencidos que su experiencia le permitirá aportar nuevas ideas para seguir siendo la mejor televisora pública de América Latina. #OrgullosamentePolitécnicos pic.twitter.com/tsEz16n6d5 — Mario Alberto Rodríguez Casas (@MarioRdriguezC) 5 de marzo de 2019

El reto será convertir a la televisora en un proyecto de televisión cultural, educativa, de servicio social, explicó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán. "Se ha convertido en uno de los medios más polifacéticos del país y ha abarcado más el interés del auditorio contemporáneo, además de convertirse en un espacio para la reflexión política, la comunicación de la ciencia, la proyección cultural y de la creatividad".

Álvarez Lima fue subdirector de operaciones de Canal Once; director de noticias de Canal 13; director general de Radio Educación, así como director general del Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión).

JM