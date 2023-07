Jornada laboral: ¿Habrá afectaciones en la economía de los trabajadores?

La reducción de la jornada laboral vuelve al debate de las salas del poder legislativo, pero ya se espera la cuenta regresiva para que en septiembre se arroje el veredicto final de la nueva reforma que aspira a reducir la jornada laboral a dos días de descanso y probablemente hacer una jornada diaria de 7 horas en lugar de 8. Los pormenores están por definirse, pero las discusiones y el desacuerdo por parte de los empleadores persiste sembrando dudas en la fuerza de trabajo.

El ambiente de discordia entre el sector empresarial representado por la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, el poder legislativo y por supuesto la fuerza laboral es razón de la constante cantidad de dudas que surgen sobre si habrá o no alteraciones en las finanzas, sueldos, bonos u otras prestaciones que fueron pactadas a la hora de firmar el contrato.

Frente a todo lo anterior la respuesta a si habría afectaciones de algún tipo es no, al menos de momento la respuesta es negativa y no debería haber afectaciones, las nuevas reformas tiene el objetivo de beneficiar a todos los empleados del país y dignificar el descanso adecuado y no contempla reducciones en las prestaciones o sueldos de ningún sector laboral.

En caso de haber implicaciones por mano propia de los sectores productores la misma Ley Federal del Trabajo será la encargada amparar los casos de violaciones de derechos, puesto que no puede haber ninguna modificación de los contratos sin el permiso del empleado, de modo que no puede haber una reducción si ambas partes no están conformes, por lo anterior te recomendamos que si te dan a firmar un nuevo acuerdo leas muy bien cada parte de él.

Es muy pronto aún para saber si habrá cambios violentos referidos a las prestaciones, aunque la idea es que no, pues los legisladores han determinado que la aplicación de la reforma plantea disminuir la carga laboral, reducir el estrés y acrecentar el bienestar del trabajador, de modo que para mejorar la calidad de vida es necesario no afectar los beneficios básicos que dan sustento a los trabajadores, pues sería contraproducente.

