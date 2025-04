Ley Federal del Trabajo: ¿Puedo faltar a trabajar el día de mi cumpleaños?

Si se acerca tu cumpleaños y lo último que quieres es pasarlo en la oficina, es natural preguntarse si la Ley permite ausentarse sin consecuencias. A continuación, te explicamos qué establece la normativa y si puedes faltar sin recibir sanciones laborales.

¿Es posible faltar al trabajo en tu cumpleaños?

Ya sea que desees celebrar con una gran fiesta, viajar o simplemente relajarte, trabajar en tu cumpleaños puede no ser lo más atractivo. Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), este día no se encuentra dentro de los días de descanso obligatorios, por lo que las empresas no están obligadas a otorgarlo como día libre.

Algunas compañías, como parte de beneficios adicionales a los requeridos por la Ley, sí permiten a sus empleados tomarse el día de su cumpleaños como descanso. Sin embargo, esto depende de cada organización y no es un derecho establecido legalmente.

Es importante destacar que faltar sin previo aviso podría acarrear sanciones, e incluso, si se acumulan varias inasistencias injustificadas, podría ser motivo de despido.

Días de descanso obligatorios en 2025

Si estás planeando un viaje o simplemente deseas aprovechar los días festivos para descansar, la LFT establece cuáles son los días de descanso oficial en México. Estos son:

1 de enero: Año Nuevo.

3 de febrero: Conmemoración del Aniversario de la Constitución.

17 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México.

17 de noviembre: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre: Navidad.

En caso de que debas laborar en alguno de estos días, la empresa tiene la obligación de pagarte tu jornada regular más el doble de tu salario habitual, lo que comúnmente se conoce como pago triple.

Así que, si deseas descansar en tu cumpleaños, lo mejor será consultar con tu empleador si la empresa ofrece este beneficio o solicitar un día de vacaciones con anticipación.

BB