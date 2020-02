Inician limpieza de pintas en Palacio Nacional tras manifestaciones

El área de Conservaduría de Palacio Nacional comenzó el retiro de las pintas realizadas por un grupo de mujeres que se manifestaron contra la violencia de género afuera del recinto ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

"Esos daños requerirán una restauración posterior, se tendrá que pulir la puerta para revisar hasta dónde llegó el daño"

Poco después de las 14:00 horas, el área de Conservaduría inició el retiro de pintas del muro de la fachada principal de Palacio Nacional a partir de la aplicación de agua caliente a presión controlada.

"El agua a presión solamente se aplicará sobre el muro que es de cantera, para el portón no se implementará la misma técnica. Debido a que el portón es de madera se implementará otra técnica que aún no está definida", dijo una integrante del equipo Conservación, quien prefirió no mencionar su nombre.

Pese a que no estaba planeado limpiar el portón con agua a presión, un integrante del equipo de limpieza comenzó a aplicar agua sobre la madera; sin embargo, instantes después le indicaron que en esa zona no trabajara.

Arturo Sebastián, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo que para la puerta limpiar la puerta de Palacio Nacional se realizan pruebas con diferentes solventes.

Sin embargo, la puerta también fue dañada con rayones hechos con algún metal: "Esos daños requerirán una restauración posterior, se tendrá que pulir la puerta para revisar hasta dónde llegó el daño", dijo el personal del INAH.

Las pintas fueron realizadas este viernes por la mañana por un grupo de mujeres que se manifestó contra la violencia de género. Las manifestantes realizaron pintas con aerosoles negros, verdes amarillos y rosas, con los que escribieron consignas como "Presidente indiferente", "Ni una más" e "Ingrid somos todas", por mencionar algunas.

