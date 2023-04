El secretario de Gobernación, Adán Augusto, afirmó ayer que con el fin del periodo de Lorenzo Córdova “termina una etapa negra en el INE” y perfiló que el expresidente del instituto y el exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, podría ser sujetos de investigación por supuestas irregularidades.

En entrevista en Tabasco, luego de inaugurar el Estadio de Beisbol Centenario en Tabasco, fue cuestionado sobre la nueva etapa del INE y expuso que “ya aparecerán seguramente algunas series de irregularidades, nos han comentado, cometidas por el señor Jacobo”.

Cuestionado sobre un supuesto carpetazo por parte del ahora ya expresidente del INE a investigaciones sobre irregularidades electorales cometidas por Enrique Peña Nieto, dijo que por muy “Lorenzo Córdova que sea, no tiene facultades de ministerio público. Entonces habrá que revisar qué fue lo que fallaron”.

“Como todos los servidores públicos que estamos sujetos a escrutinio, podemos ser investigados por posibles responsabilidades”, pero aclaró que el Gobierno federal no tiene facultades de investigador, fiscal o ministerio público, por lo que corresponderá a las instancias responsables.

Defendió el proceso y a los nuevos consejeros del INE en especial a Jorge Montaño, quien dijo es un tabasqueño de reconocida trayectoria y conocedor del derecho electoral. Cuestionado sobre el fin de periodo de Lorenzo Córdova como presidente del INE, dijo que “termina una etapa negra en el Instituto Nacional Electoral” y el lunes iniciará una nueva etapa con la nueva presidenta y los tres nuevos consejeros.

Anunció también Adán Augusto un primer encuentro con el Consejo General del INE, los gobernadores de Coahuila y el estado de México, la titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez y él mismo para instalar un comité intersecretarial que acompañado de la Fiscalía para Atención de los Delitos Electorales se garantice que los comicios “se lleven en santa paz”.

SUN

Listo para las batallas: Lorenzo

Lorenzo Córdova se dice listo para dar las batallas que vienen, ante el anuncio que hizo ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el sentido de que el aún consejero presidente del INE y el consejero Ciro Murayama ya podrán ser investigados.

"Lo dicho: vendrán tiempos de persecución política, algo típico de los gobiernos con rasgos autoritarios. Sin embargo, nos vamos del @INEMexico con la frente en alto, con el buen sabor de boca del deber cumplido y listos para dar las batallas que vienen", respondió Córdova en Twitter.

El pasado 30 de marzo, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con Lorenzo Córdova en la que el consejero del INE alertaba sobre ataques en su contra desde el Gobierno federal cuando deje el cargo. “Vamos a ser objeto de una persecución política, estoy casi seguro de que va a ocurrir; quisiera equivocarme, pero el sello de la casa es justamente ese”, afirmó Córdova Vianello.

Insistió en que la persecución es un asunto “cantado”.

“Cuando el poder se ejerce de manera autoritaria, el poder se vuelve en un enemigo de los derechos de la ciudadanía”, expresó en la entrevista con El Gran Diario de México.

SUN

Consejeros garantizarán imparcialidad en comicios: Monreal

El senador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó ayer en redes sociales que la selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza que los principios de imparcialidad, certeza, profesionalismo, objetividad e independencia sigan conduciendo la rectoría del proceso electoral.

El legislador morenista siguió una agenda privada en sus oficinas en el Senado y difundió un mensaje en Twitter en apoyo a los cuatro nuevos consejeros del INE, así como un video, en el que, previo al inicio de la Semana Santa, afirmó que son épocas de reconciliación.

También hizo mención de su gira del pasado viernes en Oaxaca, donde aseguró que desde el punto de vista del presidente Andrés Manuel López Obrador, “lo correcto era cambiar todo el sistema electoral mexicano” y por ello impulsó la “profunda” reforma constitucional que finalmente no pasó, denominada plan A, y que luego dio paso al llamado plan B, consistente en la modificación de cinco leyes ordinarias y la creación de una nueva, mismo que actualmente es impugnado.

El senador explicó el pasado viernes que actualmente el “Plan B” de la reforma electoral está detenido porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante uno de sus ministros, que determinó su suspensión definitiva.

SUN

LA VOZ DEL EXPERTO

Debemos darles el beneficio de la duda a consejeros

Exconsejeros electorales y politólogos

Exconsejeros electorales y politólogos ven necesario dar el beneficio de la duda a los cuatro consejeros que se incorporarán al Instituto Nacional Electoral (INE), incluida su presidenta, Guadalupe Taddei, y señalaron que la primera tarea será marcar su independencia del Ejecutivo federal sin estridencias y su prueba de fuego será 2024.

Luis Carlos Ugalde, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral, dijo que en un balance general fue un proceso positivo porque la suerte evitó que una persona muy vinculada con el Gobierno (Bertha Alcalde) quien carecía de experiencia electoral fuera nombrada consejera presidente del INE, como pretendía el oficialismo.

Expuso que el método de tómbola que se usó en la última fase del proceso “genera una suerte de independencia política de los nuevos ungidos, que sean al azar es una mejor manera de elegir a los consejeros”. Argumentó que los perfiles de los cuatro consejeros electos, incluida la nueva presidenta Guadalupe Taddei, pueden operar bien, pues tienen muchos años de experiencia en materia electoral.

“Son funcionarios electorales de carrera y habrá que ver sus habilidades políticas, sus habilidades para la negociación y en el caso de la presidente su capacidad gerencial y su liderazgo”.

Marco Baños, consejero del INE, expuso que la tómbola es la opción extrema, la que la Constitución establece cuando no fue posible la construcción de acuerdos.

“Morena fue incapaz de construir acuerdos parlamentarios para lograr la mayoría calificada. Se empecinó en imponer los nombres que le ordenaron y no se pudo. Al final cumplieron la instrucción del Presidente de designar por sorteo, ganaron la presidencia, pero al final perdieron porque no salió su primera candidata, Bertha Alcalde.

“Los perfiles que la tómbola arrojó corresponden a personas con mucha experiencia, que no necesariamente serán capturados por Morena y el gobierno. Tienen una trayectoria que cuidar y necesitan el beneficio de la duda. La presidente fue funcionaria del INE, conoce la institución y esperemos que actúen conforme a la ley”, subrayó.

Arturo Sánchez, exconsejero del INE, consideró que el hecho de terminar en la insaculación “no es una buena señal”, pues es claro que no hubo suficiente voluntad política de construir acuerdos, no lograron llegar a una buena negociación en un proceso lleno de sospechas y denuncias de trampas, por lo que no fue lo deseable.

“Lo que ya sabíamos, la mayor parte de los nombres en las quintetas eran cercanos a Morena y al Gobierno; sin embargo, debo decir que entre los que resultaron seleccionados como consejeros hay personas que tienen experiencia en materia electoral, han trabajado en diferentes instituciones electorales, por lo cual no les será nuevo el tipo de trabajo que realizarán en el INE”.

Guadalupe Taddei es la nueva consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. ESPECIAL

TELÓN DE FONDO

La insaculación por tómbola divide otra vez a la oposición en el país

La designación durante la madrugada del pasado viernes de cuatro consejeros por insaculación mediante una tómbola dividió nuevamente a la oposición.

Mientras que el PAN anunció que impugnará la idoneidad de dos de los perfiles, entre ellos el de la nueva presidenta consejera, el PRI y el PRD no cuestionaron las designaciones, pero sí exigieron que muestren autonomía frente al Jefe del Ejecutivo federal y del partido Morena.

Tras conocerse quiénes se integrarán a partir del próximo lunes 3 de abril al Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció que impugnará en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a dos de los cuatro insaculados para consejera presidenta y consejero del INE, por su falta de idoneidad, “ya que claramente no cumplen con ese requisito constitucional, porque tienen claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente”.

En tanto, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, hizo votos porque los nuevos consejeros actúen con apego a los principios constitucionales.

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas señaló que Guadalupe Taddei, electa como nueva presidenta del INE, debe blindar a la autoridad electoral y apegarse al mandato de la Constitución.

Afirmó que México exige compromiso, lealtad y capacidad de quienes fueron electos nuevos consejeros electorales y por ello, “Guadalupe Taddei Zavala, tiene el enorme reto de blindar la autoridad electoral con apego total a la Constitución”.

Sheinbaum celebra designación de Guadalupe Taddei Zavala

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo ayer que la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) garantiza honestidad y defensa de la democracia.

“Es una mujer honesta, además (su elección) fue por subasta, qué tiene que decir la oposición, nada. Sencillamente ya no va haber los privilegios que había antes, ya no va haber un propagandista en contra de la Cuarta Transformación, ahora va haber más democracia.

“Hoy la presidente del INE es una mujer que va a defender la democracia de nuestro país, no como los antiguos que solo defendían intereses. No se nos olvidé esos principios”, expuso.

SUN

Por INE, tunden en las redes a Margarita Zavala

Margarita Zavala diputada del Partido de Acción Nacional (PAN) fue criticada en redes sociales ayer tras exponer que apoyaba el cambio en el Instituto Nacional Electoral (INE) en “términos del dinero que se maneja”.

En su cuenta oficial de Twitter la legisladora escribió: “La defensa del INE no implica defender los excesos, ni los servilismos”.

Sus seguidores cuestionaron sus palabras debido a sus discursos en cada sesión legislativa y al ser una de las opositoras junto a su partido del “Plan B” de reforma electoral que pretendía reducir los ingresos a funcionarios del organismo electoral.

“¿Y crees que el Plan C viene como tsunami con la derecha?”, le cuestionaron sobre la nueva elección de consejeros del INE, cuyos perfiles en su mayoría fueron asociados con Morena.

SUN