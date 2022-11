Al no tener mayoría calificada —dos terceras partes del Congreso— para aprobar una reforma constitucional, Morena y sus aliados buscarán reformas legales donde sí cuentan con mayoría simple para hacer cambios al sistema electoral.

Durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que “es un asunto ya del Congreso; yo pienso que deben de tratarlo y resolverlo, porque yo sostengo que es algo que le conviene al país, tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, pero es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral, porque eso es lo que está en el fondo”.

Agrega que “eso y el que hayan perdido sus privilegios, el que ya no puedan robar porque son muy corruptos, y son muy clasistas y son muy racistas, entonces eso los trae molestos y quieren regresar por sus fueros y son capaces, porque ya lo han hecho, de imponerse mediante el fraude”.

El Presidente señaló que analiza el enviar una reforma a la Ley Electoral —sin violar la Constitución— para que se elijan a consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, además de que no haya diputados plurinominales.

Desde Palacio Nacional señaló que “es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un ‘plan B’ (…) Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral, de que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si es posible. Si de acuerdo a lo que establece la Constitución la posibilidad de hacer una reforma, lo ideal sería la reforma constitucional pero son intereses pues de los oligarcas que no quieren la democracia. Todo aquello que se pueda sin violar la Constitución, pero no dejar de luchar”.

López Obrador señaló que sus opositores quieren que ya se vote la reforma, porque saben que Morena y sus aliados no cuentan con los votos para sacarla adelante.

“Para una reforma constitucional no sólo se requiere una mayoría simple, se requieren dos terceras partes, no es mayoría. Hablamos que si son 500 para que se apruebe una reforma constitucional, se necesitan 334 votos, entonces no es fácil, porque Morena tiene mayoría simple junto con sus aliados, tienen el 50% más uno, pero no alcanza para las dos terceras partes, que son 334”.

El Presidente recordó que no es la primera vez que una reforma que manda a la cámara de diputados enfrenta una dura oposición, que ante la falta de acuerdos políticos, sufre un “atorón”.

Agregó que “esto pasó cuando la reforma eléctrica, se acuerdan que era una reforma constitucional y claro que los conservadores, votaron en favor de Iberdrola, en contra de la CFE, en contra de la empresa pública porque así son”.

Morena debe escuchar: Monreal

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que no es posible modificar la composición del Consejo General del INE o de las cámaras del Congreso, ni que se elija a los consejeros y magistrados electorales mediante voto popular a través de una reforma a leyes secundarias, como pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su “plan B”.

Forzosamente, agregó, se requiere una reforma constitucional, ya que de lo contrario, la oposición podría interponer un recurso ante el Poder Judicial para invalidar esa reforma a leyes reglamentarias.

De no hacerse, “seguramente quienes componen el 33% de las cámaras acudirán a la Corte como ya lo hicieron en el caso de las leyes secundarias en materia de seguridad pública”, recordó.

Monreal advirtió que la marcha en defensa del INE es una llamada de atención para que Morena deje la arrogancia, vuelva a sus orígenes, escuche a todos los sectores el país y recomponga su relación con las clases medias. “Ahora mismo el partido Morena tiene que aprender a escuchar y son momentos en los que creo yo no podemos actuar con la arrogancia ni podemos actuar sin escuchar y sin ver lo que está pasando en el país”.

El senador morenista llamó a estar abiertos a la pluralidad de opiniones. EL INFORMADOR/ A. Camacho

Ignacio Mier llevará iniciativa al Congreso

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, respondió a las bancadas de oposición, quienes exigieron que ya haya un dictamen de la reforma electoral.

A pregunta expresa, aseguró que “el tiempo es ahora” por lo que antes de que termine noviembre se votará un dictamen, haya o no acuerdos.

Mier puso un ultimátum al PRI, PAN, PRD y MC para llegar a un acuerdo antes del 23 de noviembre, o de lo contrario, aseguró, Morena someterá a votación la iniciativa presidencial en sus términos.

“Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en comisiones y se presentará al pleno la iniciativa Presidencial”, apuntó ante los medios de comunicación.

Reconoció que al subir el proyecto presidencial, lo más probable es que la iniciativa de reforma constitucional sea rechazada, y sostuvo que en la votación quedará claro quién está con México y quién con los privilegios para unos cuantos. Mier agregó que “cada quien vote a conciencia, conforme a su vocación democrática, conforme a si quieren o no un INE menos costoso”.



Voz del experto

Javier Martín Reyes

Reforma sería inconstitucional

Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), anotó que el “Plan B” de López Obrador es inconstitucional.

“La Constitución dice claramente que: La Cámara de Diputados tiene 500 integrantes. La designación de consejerías del INE y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) NO es por voto popular”, anotó en sus redes sociales.



