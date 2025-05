El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución del gobierno de México dedicada a fomentar el bienestar y mejorar la calidad de vida de quienes tienen 60 años o más.

A través de diversos programas y servicios, esta entidad busca garantizar que las personas mayores accedan a apoyos que promuevan su desarrollo integral y su inclusión activa en la sociedad.

Una de las principales herramientas para obtener estos beneficios es la tarjeta INAPAM, la cual ofrece descuentos y privilegios en áreas como transporte, salud, alimentos, cultura y entretenimiento. Gracias a esta credencial, los adultos mayores pueden acceder a precios preferenciales en múltiples productos y servicios, lo que contribuye significativamente a su bienestar general.

¿Cuándo es necesario renovar la tarjeta?

La Tarjeta INAPAM no tiene fecha de caducidad y no requiere renovación periódica. Una vez que la persona adulta mayor cumple 60 años y obtiene su credencial, puede utilizarse indefinidamente para acceder a los beneficios y descuentos ofrecidos. No es necesario realizar ningún trámite adicional para mantener su vigencia.

Aunque la tarjeta no pierde vigencia, es importante solicitar una nueva credencial en los siguientes casos:

Reposición por daño o pérdida: Si la tarjeta se encuentra en mal estado o se extravía, se debe tramitar una reposición.

Actualización de datos personales: En caso de cambios en la información registrada, como nombre, fotografía o firma, es necesario solicitar una nueva credencial.

Procedimiento para obtener o reponer la tarjeta INAPAM

El trámite para obtener o reponer la Tarjeta INAPAM es gratuito y sencillo. Los interesados deben acudir a los módulos de afiliación del INAPAM, donde deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, entre otras.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Recibos de servicios como luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.

Fotografía reciente tamaño infantil.

Una vez entregados estos documentos, la credencial se emite de forma inmediata en la mayoría de los casos. Recuerda que para sacar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

