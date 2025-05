Facebook lanza campaña e incita a informarse y votar este 1 de junio

El proceso electoral para elegir diversos cargos del Poder Judicial de la Federación se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio del 2025, en donde se podrá votar por ministros, magistrados y jueces de distrito. Es la primera vez que en México se realizan este tipo de elecciones, por lo que algunos internautas han reportado que por medio de la red social Facebook se realiza un llamado al voto y agrega un marco para la foto de perfil.

El mensaje llega al inicio de la aplicación y menciona "prepárate para votar en México", además de que sugiere obtener información oficial sobre las elecciones, así como colocar un marco temporal con la leyenda: "Muestra que la elección es importante para ti".

En el mensaje se puede apreciar un conteo con las personas que se suman a usar el marco para su foto de perfil. ESPECIAL

Además, el botón de “ver más información” manda directamente a una página del Instituto Nacional Electoral (INE) en donde se muestra una guía para conocer a los candidatos, ubicar tu casilla y practicar con un simulador cómo serán las boletas. Esto ocurre en el contexto en que la elección de jueces, magistrados y ministros ha sido descalificada por la oposición y algunos articulistas, e incluso se prevé que la participación sea en general baja.

La plataforma no ha emitido comunicados al respecto y diversos voceros no han emitido comentarios, al momento de la publicación de esta nota. Este llamado al voto no es nuevo en México. En las elecciones presidenciales del 2024 e incluso en el 2021, Facebook emitió el mismo recordatorio a sus usuarios.

Campañas de llamado al voto en el 2024 y 2021

Durante las elecciones del 2024, la red social Facebook e Instagram realizaron un llamado al voto por medio de sus aplicaciones para fomentar la participación ciudadana bajo la leyenda "prepárate para votar en México".

En dichas plataformas se enviaban mensajes incitando a los usuarios de dichas redes a informarse y ejercer su derecho al voto, además de que al hacer clic en "ver más información" llevaba a la página del INE para ubicar la casilla correspondiente. En las elecciones del 2021, Facebook tenía un mensaje diferente "asegúrate de ir a votar el 6 de junio", además de integrar un chatbot de WhatsApp para obtener información sobre las elecciones.

¿Qué cargos se elegirán el domingo en la elección judicial?

En las elecciones del próximo 1 de junio se escogen 881 cargos, lo que corresponde a 9 ministros, 2 magistraturas en sala superior, 15 magistraturas en salas regionales, 5 magistraturas de disciplina judicial, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.

Las boletas que se entregarán son seis cada una con un talón foliado y de color diferente, lo que corresponde a cada cargo a elegir, es importante mencionar que ningún partido político participa en esta elección.

EM