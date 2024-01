IMSS ha logrado avancee del 79.2% en su Campaña nacional de Vacunación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comunicó que, desde el 16 de octubre hasta la segunda semana de enero, ha administrado 9.5 millones de dosis de la vacuna contra la influenza estacional.

En un comunicado oficial, se especificó que la cantidad de dosis administradas equivale al 79.2% de la meta establecida para la Campaña Nacional de Vacunación en curso, que busca alcanzar las 12 millones de vacunas. Las dosis restantes serán administradas antes del 31 de marzo, según lo programado.

La campaña va dirigida a niñas y niños de seis meses hasta los cinco años, quienes deben recibir dos dosis de vacuna como esquema inicial y, en la siguiente temporada, únicamente recibir refuerzo anual.

Las personas mayores de 60 años requieren un refuerzo en cada temporada invernal, ya que tienen mayor probabilidad de enfermar de manera grave por padecimientos respiratorios, en los meses de diciembre a marzo, indicó el doctor Juan Carlos Martínez Vivar, coordinador de Programas Médicos del Área de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.

Dijo que la vacunación se extiende para personas que por alguna condición laboral o de salud se encuentran con mayor riesgo de enfermedad: personal de salud, mujeres embarazadas o en período de lactancia exclusiva y personas de cinco a 59 años de edad con enfermedad crónica grave que predispone a complicarse en caso de no recibir la vacuna de manera oportuna.

Para vacunarse contra la influenza, los interesados deberán acudir con la Cartilla Nacional de Salud a los módulos de vacunación de las Unidades de Medicina Familiar, así como en los más de dos mil puestos fijos y semifijos instalados en sitios públicos.

En caso de no presentar la Cartilla, se aplica la vacuna y se entrega un comprobante para ser anexado en el documento. "No tener disponible la Cartilla Nacional de Salud no es un motivo para no vacunarse", enfatizó el galeno.

Para vacunarse contra la influenza, se puede acudir a alguna de las más de mil 200 Unidades de Medicina Familiar del IMSS, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

