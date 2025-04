IMSS: ¿Puede tramitarse en línea el certificado de supervivencia?

La comprobación de supervivencia es un proceso clave para los pensionados en México. A partir de 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha implementado una mejora importante en este trámite, con el objetivo de facilitar su cumplimiento y beneficiar a millones de jubilados.

Este documento certifica que una persona pensionada o jubilada continúa con vida, lo que permite seguir recibiendo los pagos correspondientes tanto del IMSS como de otras instituciones como el ISSSTE o el ISSFAM.

La finalidad del certificado es prevenir fraudes y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. En caso de no realizar este trámite, el pago de la pensión podría suspenderse , ya sea temporal o definitivamente.

¿Cada cuánto debe renovarse el certificado?

Con los nuevos cambios, ya no es necesario presentarse en ventanilla para quienes tengan su información actualizada en el sistema del IMSS. La institución ha confirmado que elimina este requisito presencial en muchos casos, lo que representa un avance importante en la simplificación del proceso.

¿Cómo saber si estás exento del trámite?

Para saber si es necesario hacer la comprobación, puedes revisar tu comprobante de pago más reciente del IMSS. En la parte inferior encontrarás un mensaje que te indicará tu situación:

- Si aparece una leyenda indicando que ya no necesitas acudir a ventanilla y que basta con mantener actualizada tu información personal, entonces no debes hacer ningún trámite adicional.

- Si, por el contrario, el mensaje te solicita acudir a actualizar tus datos, significa que sí debes presentarte en ventanilla para cumplir con el trámite y quedar exento en el futuro.

Documentos y datos necesarios para actualizar tu información

Si debes realizar el trámite, es necesario acudir a una oficina del IMSS con los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente

- CURP

También debes proporcionar:

- Número de Seguridad Social (NSS)

- Domicilio actual (no es necesario presentar comprobante, basta con declararlo verbalmente o por escrito)

- Teléfono, celular y correo electrónico (opcionales pero recomendables)

No existe una fecha límite para actualizar tus datos, pero se recomienda hacerlo lo antes posible para evitar interrupciones en el pago de tu pensión.

¿Qué sucede si no actualizas tus datos?

No se te retirará la pensión de inmediato, pero no podrás acceder al beneficio de la exención del trámite. El IMSS aclara que esta actualización no es obligatoria, pero sí necesaria si deseas evitar comprobaciones presenciales.

En el caso de pensionados que viven en el extranjero, deben seguir presentando el certificado de forma electrónica en embajadas o consulados de México.

¿Puede tramitarse en línea el certificado de supervivencia?

No se puede hacer en línea , pero el nuevo esquema representa una mejora importante, ya que permite:

- Reducir filas y tiempos de espera en las oficinas del IMSS

- Brindar mayor comodidad a los adultos mayores

- Disminuir trámites innecesarios

- Facilitar la gestión de datos personales de manera digital o telefónica

Estas ventajas solo aplican si tus datos están actualizados y el IMSS te ha informado que estás exento del trámite presencial.

¿Dónde obtener más información o ayuda?

Si tienes dudas sobre tu situación o sobre los documentos requeridos, puedes:

- Acudir a tu unidad de Prestaciones Económicas del IMSS

- Llamar al 800 623 2323

- Visitar el sitio web oficial del IMSS: www.imss.gob.mx

Si vives en el extranjero, también puedes solicitar orientación en embajadas y consulados de México.

Para más información puedes consultar la página https://www.imss.gob.mx/comprobacion-supervivencia

