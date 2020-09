Hombre agrede a trabajadores de pizzería; lo apodan "LordPizza"

Empleados de una pizzería en Ciudad Juárez se vieron agredidos por un hombre que fue apodado 'Lord Pizza' en redes sociales.

En el video, que se volvió viral tras su difusión en Twitter, se observa a un sujeto empujar e insultar a los trabajadores de una cadena de pizzas al no querer darle su producto por no usar tapabocas.

En la grabación, se ve forcejear al hombre con los empleados. Incluso se escucha cómo amenaza con sacar un arma de fuego en medio de la discusión; incluso, el sujeto arrinconó y amenazó con golpear al empleado del mostrador hasta en cuatro ocasiones.

La persona que grabó el incidente se escucha en todo momento asustada pidiendo que se lleven al hombre.

Finalmente accedieron a darle la pizza al sujeto, aunque el local y los trabajadores terminaron con algunos daños.

"TAMBIÉN ME GOLPEARON"

Luego de que la grabación se volviera viral, el hombre involucrado en ella grabó un nuevo video pidiendo disculpas por su conducta; sin embargo, acusó que también fue agredido.

Ha bueno, solo le falto decir que el del video no era el #LordPizza

“También me pegaron, nada más que no se ve en el video. Un morro de ahí me pegó con la aplanadora. También me pegaron. ¿Por qué no se preguntan por qué no le hablaron a la policía? Porque también estuvieron mal ellos, pero eso no lo ponen en el video, nada más ponen su parte”, aseguró.

