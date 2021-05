Hija de Félix Salgado, “relevo” en la candidatura de Morena por Guerrero

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) superó el revés que sufrió luego de que las autoridades electorales retiraron la candidatura a Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, al nombrar a su hija, Evelyn Salgado Pineda, como “relevo” para aspirar a la gubernatura de Guerrero.

El dirigente nacional de esa fuerza política, Mario Delgado Carrillo, informó del nombramiento de Salgado Pineda y afirmó que fue la “mejor posicionada”, según una encuesta interna “respaldada por dos encuestas externas”, en la que alcanzó 37.9% de las preferencias, en tanto que la senadora Nestora Salgado, con el segundo lugar, obtuvo 13.9 por ciento.

Ella es la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, tiene 39 años y cuando tenía 22 fue designada, precisamente por su padre, como titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Acapulco, cuando el ahora senador con licencia fue alcalde de ese municipio turístico.

Anoche, Delgado y el secretario general con funciones de presidente de ese partido en Guerrero, Marcial Rodríguez, solicitaron el registro oficial de Salgado Pineda como candidata a gobernadora ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Evelyn Salgado Pineda, candidata morenista señalada de “Juanita”

Luego de que Morena definió a Evelyn Salgado Pineda como la candidata a la gubernatura de Guerrero, la hija de Félix Salgado Macedonio aseguró que no es una “Juanita” y fue la decisión del pueblo la que le dio la nominación y no su padre, de quien dijo no tomará decisiones.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no ‘Juanita’. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope”, escribió la hija mayor del senador con licencia acusado de violación.

El mensaje desató suspicacias pues que al referirse a la “juanitas”, hace describe a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles, “Juanito”, quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, a Clara Brugada en 2009.

Otra de las críticas hacia la nominada morenista es su vínculo con Beltrán Leyva. Joaquín Alonso Piedra “El Abulón” es padre de Iván David Alonso Bustamante, quien se casó con Evelyn Salgado Pineda.

El 8 de julio de 2016, “El Abulón”, a quien las autoridades consideran operador financiero de Clara Elena Laborín “La Señora”, esposa del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, fue detenido en Acapulco.

FRENTE A FRENTE

Chocan por nominación

Son asuntos de Morena y de Guerrero. Usted póngase a defender a los criminales de Acción Nacional y a ver si ya hace algo por Sonora

-Citlalli Hernández, secretaria general de Morena.

Sí, de acuerdo, la Juanita, el narcopacto y la monarquía presidencial son los asuntos de Guerrero a los que hago referencia

-Lilly Téllez, senadora panista.

