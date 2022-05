Hidalgo: Diputado busca incluir el género No Binario en actas de nacimiento

Miguel Martínez, diputado local del PRD en Hidalgo, presentó una iniciativa para incluir en las actas de nacimiento la opción de "Género No Binario", como un reconocimiento a sus derechos. En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el legislador perredista presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo.

Buscan reconocer los derechos de las personas no binarias

Con ello se busca el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias. "La negación jurídica de las personas no binarias constituye una discriminación flagrante que debemos atender y combatir", aseveró el diputado.

Resaltó la obligación de trabajar en favor de los grupos que han sido invisibilizados de manera histórica, por lo cual aseveró que con ello se garantiza el recibimiento de derechos de este grupo vulnerable.

Destacó que la diversidad sexual en Hidalgo no sólo existe, sino también resiste, y el binarismo es una expresión de género que debe de ser reconocido de manera jurídica. Las personas no binarias no se logran identificar con los géneros masculino o femenino, y se reconocen dentro de una gran variedad que pueda satisfacer su personalidad.

MV