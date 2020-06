Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, da positivo a COVID-19

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo informó a través de su cuenta de Twitter, que dio positivo a la prueba de COVID-19 luego de practicarse un segundo test.

"A raíz de que sentí algunos síntomas del COVID-19 decidí hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo", explicó por medio de un video.

También señaló que está siguiendo algunas recomendaciones médicas y de protocolos.

Tengo una información muy importante que compartir con ustedes, les informo que la prueba que me practiqué del COVID19 ha resultado positiva. pic.twitter.com/bnwVrYzDj9 — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 9, 2020

Asimismo, dijo que seguirá dando atención a las necesidades del estado de manera virtual.

"Cuiden a su familia, cuiden a los adultos. Pensé que no me iba a tocar a mí y me tocó. Nada grave, no estoy en crisis", dijo.

El domingo pasado se dio a conocer que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo también dio positivo al coronavirus.

Omar Fayad, de Hidalgo; Adán Augusto López, de Tabasco y Francisco Domínguez de Querétaro, son otros gobernadores que se han contagiado de COVID-19

