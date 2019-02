Guardia Nacional no es detonador para la militarización: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena), aseguró que la Guardia Nacional tiene como objetivo encauzar, redirigir y organizar la lucha contra la inseguridad y la violencia, con bases constitucionales e institucionales sólidas, "no ser el detonador o el gatillo" para militarizar al país.

Precisó que su partido considera fundamental restituir el artículo cuarto transitorio que establece de manera excepcional que en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, las fuerzas armadas de manera "permanente" seguirán prestando su colaboración para la seguridad pública.

Monreal Ávila indicó que lo deseable es que la milicia "tenga atribuciones para seguir actuando de manera temporal en las tareas de seguridad", a fin de que la retirada de las fuerzas militares se dé gradualmente y no de golpe.

Vienen días intensos en el @senadomexicano; intentaremos dar vida a la #GuardiaNacional y elegir ministra y magistrados del @TEPJF_informa. Todo exige mayoría calificada y consenso parlamentario. pic.twitter.com/Q5iGn7bADT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 10 de febrero de 2019

"La no restitución ocasionará que las funciones y operaciones que actualmente se realizan por las fuerzas armadas, se vieran perjudicadas al no tener una estructura que cuente con los elementos de la Guardia Nacional, efectivamente preparados para asumirlas de inmediato. De no proceder así, se crearía un espacio de ineficiencia que podría ser aprovechado por la delincuencia organizada, al no contar con el profesionalismo y experiencia de las fuerzas armadas para que apoyen de manera temporal las acciones de seguridad", externó en un comunicado.

El morenista propuso mantener la posibilidad de que la "educación y capacitación" de los elementos de dicha institución estén a cargo de la Defensa Nacional, en forma homologada a las que se aplican en la milicia; "los institutos militares son los únicos que tienen el personal, capacidad, espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional", refirió.

Ricardo Monreal reiteró que es necesario crear una institución de seguridad pública que no se encuentre subyugada por los antiguos esquemas de corrupción, por lo que se aprovechará lo mejor de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas para fundar una nueva figura que vele por la protección de la seguridad pública y el estricto ejercicio de los derechos humanos.

"La seguridad pública no es un tema coyuntural. Constituye un área estratégica y permanente para preservar la paz y la tranquilidad de la población, así como para garantizar el desarrollo integral de la patria, por lo que en modo alguno es posible imaginar un tema crucial para México de manera aislada", puntualizó.

