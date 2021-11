La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum estuvo esta tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez para develar una placa para conmemorar que ese lugar sirvió durante la crisis de la pandemia para salvar vidas convirtiéndose en un centro de atención para los enfermos.

Durante el evento, Sheinbaum agradeció a la organización del Gran Premio de México y a la Fórmula Uno por su paciencia para confirmar el evento en la ciudad pues, asegura que no podían confirmar el evento hasta no tener las vacunas necesarias.

"Hace tres meses que me dijo Alejandro (Soberón) que si iba a haber Fórmula Uno y le dije no sé, todavía no sabemos cuántas vacunas van a llegar. Él me decía 'ya tengo que decirle a F1' y le respondía que nos esperen una semana más y dos meses después, otra vez, '¿qué va a pasar?' y les pedimos que nos aguanten un poquito más hasta que llegaron más dosis de vacunas y pudimos decir que sí se hacía la F1 en la CDMX".

Después de relatar esto, Claudia dio las "gracias por esta paciencia de permitirnos y creer siempre en la Ciudad de México".

La Jefa de Gobierno aseguró que, en el tema de COVID el contagio en este momento en la ciudad está en los niveles más bajos históricamente y que aunque siguen "teniendo un ojo en la salud y estamos pendientes de lo que ocurra con la pandemia" la Ciudad de México está en un proceso de reactivación económica, entonces queremos agradecer a la F1 a todas las escuderías por seguir creyendo en la Ciudad de México.

