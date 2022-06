Gertz Manero: Que cada quien haga su propia interpretación, dice Claudia Sheinbaum sobre audios

Luego de que ayer fueran filtrados unos audios en donde el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reclama al papá de Emilio Lozoya y le pide que desista de un amparo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, externó su punto de vista sobre el problema.

"Que cada quien haga su propia interpretación", dijo Sheinbaum, sobre la filtración de una conversación entre el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el subprocurador, Juan Ramos, con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin.

Sheinbaum no quiso opinar al respecto

No obstante, la mandataria capitalina, en conferencia de prensa, no quiso opinar al respecto; sin embargo, dijo que "ha habido buena coordinación desde la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía en general", apuntó."No voy a comentar respecto al fiscal general, ahí sí que cada quien tome sus opiniones respecto a la situación del fiscal".

Recordó que hay filtraciones de conversaciones que se han dado a conocer en los últimos días, como es el caso del líder del PRI, Alejandro Moreno, "donde es claramente un caso de absoluta corrupción que se muestra en los audios. En este caso del fiscal, pues que cada quien haga su propia interpretación", remarcó.

El jueves pasado se difundió una conversación telefónica entre el fiscal Gertz Manero, el subprocurador Juan Ramos con Emilio Lozoya Thalmann sobre el trámite de un amparo.

MV