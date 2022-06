Luego que ayer jueves fueron filtrados audios en donde el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reclama al papá de Emilio Lozoya y le pide que desista de un amparo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esto no es una práctica de influyentismo, pero manifestó no quiere meterse en eso, pues señaló que esto es una lucha de intereses en la que hay mucha confrontación y reiteró su confianza en el fiscal.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador señaló que se debe de buscar es que se conozca lo que sucedió y que se repare el daño.

"No tengo opinión sobre eso, porque es una lucha de intereses. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto. Es un asunto que está viendo el fiscal y hay, pues, muchas confrontaciones, participan abogados y no me quiero meter en eso, solo repetir que tengo confianza en el fiscal".

"¿No hay influyentísimo?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"No, es que yo soy de la opinión de que se debe de buscar que haya testigos protegidos, acá (en México) se les llama criterio de oportunidad porque lo importante es conocer lo que sucedió y lo más improcedente que reparen el daño", dijo.

