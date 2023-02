El caso por narcotráfico contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna puede concluir la semana próxima, después de que la Fiscalía anunciara ayer que el lunes convocará a sus últimos testigos.

Coincidiendo con el arranque de los alegatos, el pasado 23 de enero, la Fiscalía adelantó que su presentación de pruebas y testigos se prolongaría entre seis y ocho semanas, por lo que el anuncio de ayer ha tomado por sorpresa al equipo de la defensa.

Una vez concluida la presentación de los testimonios de los fiscales contra García Luna, se pasará al turno de la Defensa que, en principio, no tiene previsto convocar a ningún testigo.

Hoy y mañana no habrá sesión y el lunes, muy posiblemente, se podría conocer si García Luna ofrecerá su testimonio, algo a lo que el acusado no está obligado.

El testimonio del ex secretario

A la salida del tribunal, el jefe de la defensa, César de Castro, informó a los medios que el equipo de abogados tenía que tomar una decisión sobre este asunto, aunque precisó que es Genaro García Luna quien tiene la última palabra.

“Nosotros hablamos con él, pero es una decisión suya”, subrayó De Castro.

El juez Brian Cogan, quien preside el proceso, adelantó que en caso de que el ex político testifique, el próximo jueves podrían tener lugar los alegatos finales de ambas partes, antes de que los doce miembros del jurado se retiren a deliberar.

“Ellos (los fiscales) no tienen más testigos, así que vamos a ver”, dijo De Castro a los medios a las puertas del Tribunal Federal del Este de Nueva York.

Para De Castro, la decisión del Gobierno de no convocar a más testigos ha podido ser parte de su estrategia.

“Puede ser que todo haya sido la estrategia, (decir) que tenemos seis semanas y luego tres”, comentó.

La Fiscalía ha presentado 25 testigos

Hasta el momento han comparecido 25 testigos por parte de la Fiscalía, principalmente ex narcotraficantes y ex funcionarios corruptos mexicanos, además de agentes de seguridad estadounidenses que participan en la lucha contra el narcotráfico.

Los principales testimonios han sido el de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, un hombre de confianza del capo Arturo Beltrán Leyva y quien aseguró haber presenciado el pago de sobornos a García Luna; y el del también narcotraficante Óscar Nava Valencia, alias “El Lobo Valencia”, quien dijo haber entregado más de diez millones de dólares del tráfico de drogas a cambio de seguridad e información para combatir a bandas rivales.

Queda por saber si el lunes se sentará en la tribuna de los testigos algún otro narcotraficante, como “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “Mayo” Zambada García, cofundador del cartel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán y quien, durante el juicio contra el ex líder, aseguró como testigo que había entregado a García Luna en 2005 y 2007 sendas carteras con tres millones de dólares cada una.

García Luna está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.

EFE

Roberto Sandoval se deslinda

Durante el juicio a Genaro García Luna en una corte de Nueva York, el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, acusó a su compadre y ex gobernador del estado, Roberto Sandoval, de haber recibido dinero del narcotráfico para financiar su campaña política en 2011. Ante los señalamientos, el ex mandatario, preso desde hace 20 meses en el Centro Federal de Readaptación Social “El Rincón”, en Tepic, negó lo dicho por Veytia.

La noche de ayer la esposa de Sandoval, Ana Lilia López, dio a conocer la respuesta que el ex mandatario le dictó desde la prisión: “En mi caso no hay indicios de enriquecimiento ilícito ni peculado”.

Sin referirse por su nombre a Veytia, Sandoval negó y rechazó “contundentemente” que su campaña o su persona haya tenido relación con grupos del narcotráfico y recordó que el proceso legal que sigue no está relacionado con ese delito.

“Después de cinco años de investigación profunda, la Fiscalía General de la República, basada en el análisis de la función pública, determinó que en mi caso no hay indicios de enriquecimiento ilícito ni peculado”, afirmó.

Insistió en que su detención se debe a temas administrativos relacionados con el programa alimentario “PROSA”, cuyo objetivo era ayudar a la gente y eso, según él, “se cumplió a cabalidad”.

El Universal

Sandoval no hizo contacto con narcos, dice. EL INFORMADOR/ Archivo

La embajada de Estados Unidos no ha tratado el tema con el Presidente

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sostuvo que nunca ha conversado sobre el juicio contra el ex secretario de seguridad, Genaro García Luna, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y confió en que la Corte trabajará para dar resultados.

En conferencia de prensa, dijo que no opinará sobre el caso porque es un tema que corresponde a la Corte en Estados Unidos.

“No voy a comentar en este día, porque quiero enfocar en lo que estamos haciendo nosotros aquí, en este proyecto. Esos temas están en las Cortes y esperamos que el sistema trabaje para que nos dé los resultados que van a salir allí”, respondió a pregunta expresa.

El embajador también señaló que no ha hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este caso.

“Yo nunca he tenido conversación con el Presidente López Obrador sobre García Luna, entonces no tengo comentario sobre eso, porque es algo que está en la Corte de Estados Unidos”, insistió.

Por su parte, el Presidente López Obrador rechazó que esté influyendo en el juicio contra García Luna al señalar que nunca ha tratado el tema ni con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni con el embajador Ken Salazar.

“Imagínense, se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos; todavía si se tratara de la FGR de México, que es independiente y autónoma, y no me atrevería a darle instrucción. ¿Cómo voy a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Al señor García Luna nunca lo traté”, expresó el jefe del Ejecutivo.

El Universal

Telón de fondo

Larga trayectoria en seguridad

Detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, Genaro García Luna, de 54 años, fue interlocutor directo con Washington cuando era el zar de seguridad del presidente Felipe Calderón.

Una fotografía lo muestra compartiendo sonrisas con la ex secretaria de Estado Hillary Clinton en 2009, en plena época de la “Iniciativa Mérida”, lanzada por ambos países para combatir el crimen organizado transfronterizo.

Jefe de la Policía, el ex agente secreto era entonces el brazo armado de la guerra total contra los narcos iniciada por Calderón en diciembre de 2006.

En aquella época, el llamado “Superpolicía” ya llevaba varios años monetizando su influencia con Joaquín “Chapo” Guzmán, acusó el Departamento de Justicia estadounidense en 2020.

“De 2001 a 2012 (...) García Luna recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de brindar protección para su actividad de narcotráfico”, alega dicha dependencia.

Antes de ser secretario, este ingeniero de formación dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), una rama de la antigua procuraduría federal.

Proveniente de un barrio modesto de México, García Luna ingresó a los 21 años al desaparecido servicio de inteligencia nacional (Cisen), donde tomó como modelo a John Edgar Hoover, jefe del FBI de 1924 a 1972.

El acusado enfrenta una pena mínima de 20 años de prisión y hasta una posible cadena perpetua como “El Chapo” Guzmán.

Los pendientes

Aún no declaran otros testigos de alto perfil

Entre los testigos que aún no presenta la fiscalía estadounidense, y que se preveía llamarían, están Jesús, el "Rey" Zambada, así como Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie".

En el juicio contra el ex funcionario han desfilado testigos como Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", pero ninguno ha presentado pruebas que sostengan sus acusaciones.



AMLO dice que Calderón encubría criminales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que todo indica a que en el Gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa se protegía a unos criminales para atacar a otros.

“Es algo increíble, va más allá de trama de una serie de Netflix, esto que estamos viendo” aseguró en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador consideró como “anormal” que se investigue a un secretario de Seguridad Pública en un sexenio en el que se le declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes.

Acusó que en el juicio contra el ex secretario de Seguridad no se ha ventilado la intromisión de las agencias de seguridad de Estados Unidos en la vida interna del país.

“Comentaba que llaman a declarar a un embajador de Estados Unidos (Anthony Wayne), pero el que estaba antes (Carlos) Pascual era el más activo, ese opinaba que la Marina era más confiable que el Ejército mexicano, y que ellos entrenaban a los marinos en Estados Unidos, que ellos proporcionaban información de inteligencia a quienes llevaban a cabo los operativos”.

El Presidente ya ha dado algunas opiniones sobre el caso García Luna. SUN

Que demuestre si sabía de actividades ilegales de García Luna

El Presidente aseguró que se tiene que demostrar si el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa sabía y se benefició de los negocios ilegales que llevaron a su ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, a acumular muchísimo dinero.

“Independientemente de todo, lo que creo que hay cosas que no se pueden ocultar e incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero.

“Ya cuando ve una gente que tiene mucho dinero, que no tenía y que pasa por el Gobierno y se convierte en millonario, ya, ese es el delito mayor”, expresó.

López Obrador fue cuestionado si ese sería el caso del ex presidente Calderón.

“Eso tiene que demostrarse, si él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero, vamos a esperar”, concluyó.

El Universal

