El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció ayer en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

García Luna, de 54 años, apareció en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York vestido con traje azul y corbata gris, una deferencia autorizada por el juez a requerimiento de la defensa, que pidió se le eximiera del uniforme de presidiario.

El ex secretario de Seguridad, que lleva tres años preso desde su captura, apareció con el pelo totalmente canoso, y con semblante serio. En un momento dado, miró hacia el público y se puso una mano en el pecho, como si saludara a un conocido.

Acompañado por sus abogados, en un equipo encabezado por su abogado César de Castro, García Luna llevaba varias hojas en las que iba tomando notas.

Por razones de seguridad, ningún periodista fue admitido en la sala principal donde estaba García Luna, y tuvieron que seguir el proceso por una pantalla colocada en una sala anexa.

En la planta octava del tribunal federal de Brooklyn estaban prohibidos los aparatos electrónicos, y únicamente los fiscales y el equipo de la defensa podían portarlos.

En el exterior del tribunal, un puñado de mexicanos se acercaron con carteles escritos a mano en los que pedían justicia con frases en español como: “García Luna, dí la verdad”; “México exige justicia”; “García Luna, no cubras a nadie” o “Calderón sí sabía”, en alusión al ex presidente Felipe Calderón, en cuyo Gobierno sirvió el hoy procesado.

“Quiero que García Luna diga la verdad y diga quién le daba las órdenes, por eso estoy aquí”, asegura Rosalía con una pancarta en la mano.

Rosalía, que no se muestra confiada en la justicia, insiste que emigró a Estados Unidos durante el sexenio de Calderón (2006-2012) “porque no había justicia en México”.

Comparecen 60 candidatos cada día

La defensa de Genaro García Luna y la juez Peggy Kuo se han puesto de acuerdo en una preselección de 191 personas que podrían formar parte del jurado, del total de 400 que fueron convocadas la semana pasada y de las que más de la mitad fueron objetadas por alguna de las partes.

Las 191 están siendo convocadas desde ayer a razón de treinta por la mañana y treinta por la tarde por la jueza Peggy Kuo, encargada del proceso de selección del jurado.

No es obligatorio que las 191 personas sean entrevistadas por la juez o por las partes, ya que en el momento en que aparezcan 12 personas y seis sustitutos que se consideren idóneas y sin prejuicios hacia el caso, se cierra el proceso y se considera completo el jurado.

En la sala entran de uno en uno y responden a las preguntas de la jueza, que traslada a los candidatos las reservas de la fiscalía o de la defensa.

Una de las preseleccionadas dijo a la jueza que “sentía un poco de miedo” y quiso saber si, en caso de ser elegida, estaría en la misma sala que el acusado, pues eso podría condicionar su propia opinión sobre el caso para tomar una decisión justa.

Cuando la jueza le confirmó que así sería y que tendría que compartir ese espacio con García Luna, se mostró visiblemente nerviosa, mientras que García Luna sonreía.

Una vez conformado, el jurado será anónimo, permanecerá aislado del público y será trasladado a los juzgados por alguaciles por motivos de seguridad.

Telón de fondo

El juez que condenó a “El Chapo”

El juicio de Genaro García Luna estará en manos del juez Brian Cogan, mismo que condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en 2019.

El juez, que nació en Chicago, Illinois, en 1954, llegó a la corte de Brooklyn el 7 de junio de 2006 luego de ser nombrado por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush. Su confirmación para el puesto fue unánime en el Senado.

De acuerdo con agencias de información internacionales, el juez, que se considera republicano, trabajó para el despacho de Stroock y Stroock y Lavan, en Nueva York, y fue profesor adjunto en la Escuela de Leyes de Brooklyn.

De la fiscalía

Señalamientos en su contra

La fiscalía de Estados Unidos alega que era muy evidente que aceptó decenas de millones de dólares. Las pruebas en su contra incluyen recibos, aunque no está claro si eran de trabajos oficiales, de consultorías del sector privado o de pagos del Cártel de Sinaloa.

Afirman que siguió viviendo de sus ganancias ilícitas incluso después de mudarse a Estados Unidos, donde fue arrestado en 2019, aunque su defensa alega que era un empresario legítimo.

El caso podría revelar cómo los cárteles han podido operar abiertamente durante tanto tiempo: con sobornos a la policía y al Ejército hasta los cargos más altos.



López Obrador critica silencio informativo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la poca cobertura por parte de la prensa nacional del juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, que arrancó ayer en Estados Unidos.

Tres años después de su detención por autoridades estadounidenses, el esperado juicio por narcotráfico contra García Luna comenzó en una corte de Nueva York por los señalamientos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

“Hoy comienza su juicio (…) y todavía no se sabe mucho porque los medios no abordan el tema”, reprochó el mandatario mexicano desde su conferencia de prensa en el Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador resaltó que en EU ya hay más medios que comenzaron a dar seguimiento al juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública de México que se desempeñó en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), mientras que los medios mexicanos no abordan el tema.

“Y todavía no se sabe mucho porque los medios no abordan el tema (…) dónde está lo de García Luna, no es nota”, comentó.

Por su parte, López Obrador expresó que García Luna “fue convirtiéndose en el brazo derecho, en el hombre fuerte de Felipe Calderón y terminó acusado de estar vinculado con la delincuencia organizada y por eso está siendo juzgado en Nueva York”.

El que fuera máximo responsable de la Seguridad Pública en México, entre 2006 y 2012, es acusado de narcotráfico, así como de aceptar sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.

