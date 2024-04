En una entrevista, Edith, quien fue golpeada por Rodolfo "N", en el municipio de Naucalpan, el pasado 22 de febrero, declaró que "si no hubiera llegado la señora, que yo se lo agradezco que llegó a auxiliarme. Si ella no se hubiera parado a gritar que me dieran auxilio, de verdad que yo creo que en este momento no estaría yo platicando con ustedes. Estaría en un hospital o ya hubiese fallecido".

Al término de la audiencia inicial, la mujer reconoció tener miedo por el poder económico que el influencer ha mostrado en sus redes sociales. Sin embargo, puntualizó que era su deber presentar la denuncia correspondiente y agradeció la actuación en el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Edith, narró cómo sucedió la agresión el 22 de febrero cuando llegó a la Plaza de Fuentes para comprar unas cosas y al momento de estacionar su camioneta, golpeó con su espejo derecho el espejo izquierdo de otro automóvil. Al bajarse a pedir disculpas a la mujer que estaba en el asiento del piloto, no obtuvo respuesta.

Luego regresó a su auto para buscar llamar a la aseguradora y pagar el daño que pensó haber cometido, "Fofo" comenzó a increparla con insultos y posteriormente con los golpes que se aprecian en el video viralizado en redes sociales.

"Que las viejas no debemos de traer carro, que somos unas tontas, etc.", fueron algunos de los insultos que recuerda haber recibido por parte de Rodolfo "N" y que también expuso ante la juez de control durante la comparecencia.

"Agarraba la fuerza como si me odiara. En la vida nos habíamos visto. Entonces me empezó a patear y ya una vez como que se cansaba de patearme o no sé qué pasaba en su cabeza, en ese momento empezó a pegarme con el puño. De esto, yo tardé 25 días para recuperarme", narró ante medios de comunicación señalando que el espejo de la camioneta Audi que golpeó de manera accidental, no sufrió ningún daño.

Por su parte, el abogado de Rodolfo "N", Eric Rauda, sostuvo que su cliente ha comentado en privado que se arrepiente de lo ocurrido y como defensores van a analizar la resolución de la juez, para ver qué acciones tomar.

NA