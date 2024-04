El influencer "Fofo" Márquez generó polémica en las redes sociales el pasado 4 de abril, al ser detenido por agredir a una mujer en un estacionamiento y causar disturbios en las calles de Naucalpan en el Estado de México.

Luego de que se viralizó un video en donde se ve al influencer golpeando a una mujer, agentes de la policía municipal y estatal ejecutaron una orden de aprehensión, trasladándolo al Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla.

Estas fueron las palabras de Fofo Márquez al enterarse que se quedará en prisión

El pasado sábado 6 de abril, el influencer tuvo su primera audiencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos en Tlalnepantla, donde fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Después de cuatro horas de audiencia, el Ministerio Público solicitó reclasificar el delito de lesiones e imputar al influencer como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa, basándose en pruebas psicológicas y en el resultado del médico legista realizado a Edith, de 52 años.

Este miércoles 10 de abril, durante una audiencia que duró más de una hora, una jueza vinculó a proceso al creador de contenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Además, se dictaminó que Rodolfo "N" seguirá en prisión preventiva debido a la gravedad del delito.

Después de escuchar la decisión de la jueza, Rodolfo intentó hablar en más de tres ocasiones, pero no fue hasta el final que logró expresarse.

Al borde del llanto y un poco desesperado, declaró que prefería morir en la silla eléctrica que vivir en el penal de Barrientos. Además, aseguró que no siente odio hacia las mujeres, ya que las dos personas más importantes en su vida son su madre y su novia, con quien tenía planes de casarse.

Asimismo, recordó que temía por su vida, ya que había recibido amenazas de que entrar al penal lo "iban a matar por cobarde" por haber golpeado a la señora de 52 años.

"Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me paten. Llevo tres días aislado", fueron las palabras que expresó el influencer .

Por su parte su abogado Erick Rauda, mencionó que “me preocupa la integridad del señor Rodolfo Márquez, por supuesto que me preocupa y tan es así que a la juez también le preocupó”.

Aunado a ello, le pidió perdón a la víctima ya todas las mujeres que se encontraban en la audiencia.

Finalmente, la magistrada instruyó a la directora de la cárcel de Barrientos a proporcionar de forma inmediata las medidas de seguridad necesarias para el recluso, estableciendo un plazo de 12 horas para su implementación y la presentación por escrito de las medidas adoptadas para garantizar su protección.

