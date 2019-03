Fin a plantón en San Lázaro, en función de acuerdos, advierte CNTE

El bloqueo de los accesos a la Cámara de Diputados podría permanecer con base en el avance y propuestas que autoridades le hagan llegar al CNTE, explicó el líder de la sección XXII de Oaxaca, Eloy López Hernández.

En entrevista luego de una reunión en la Secretaria de Educación Pública (SEP), puntualizó que la de este martes fue de carácter administrativo, "esperemos que sí tiene que avanzar, porque lo que podría ser uno de los obstáculos es de que la reforma aún es vigente".

Eloy López Hernández detalló que con el encuentro de este martes van dos para trabajar el tema de las incidencias, que son poco más de cinco mil, que no son plazas, "si se le está dando ruta, no estamos terminando, es un trabajo constante y técnico operativo que se tiene que trabajar, es un tema que estaba agendado desde enero y que había empezado Chiapas, que no ha concluido al igual que nosotros, Michoacán, Guerrero, que ya se está atendiendo y son los daños colaterales de la mal llamada reforma educativa".

Ante los bloqueos que provocaron que no se pudieran llevar a cabo la reunión de Comisiones Unidas ni la sesión plenaria en San Lázaro, el Pdte. de la Mesa Directiva hizo un llamado a la CNTE a no bloquear aprobación de una nueva #ReformaEducativa



En ese sentido expuso que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Eduación (CNTE) pretende incluir en esta iniciativa el tema del Artículo 123 constitucional, en todos los espacios de manera independiente a las mesas de trabajo; además, añadió que tienen la finalidad de contar con el dictamen de modificación y de esta manera poder hacer un análisis y discusión de si se incluyen sus propuestas.

"No hemos tenido con veracidad la información de si está considerado el 123 (...) uno de los objetivos que hemos dicho es de que nos permitan conocer el documento para que podamos con certeza decirle a nuestros compañeros que está bien".

Lo que sigue es establecer un diálogo con los integrantes de la Coordinadora, y recalcó que el diálogo siempre estará de parte de sus integrantes, pero no tendría sentido si no existe un avance que concrete la propuesta.

Explicó que el bloqueo de los accesos de la Cámara de Diputados permanecerá en función del avance y las propuestas que les hagan llegar, por lo que la reunión de este martes fue de carácter administrativo, "esperemos que sí tiene que avanzar porque lo que podría ser uno de los obstáculos es de que la Reforma aún es vigente".

De acuerdo con el dirigente gremial, existe además el compromiso con la Secretaría de Gobernación para permitir el acceso a comisiones de trabajo, aunque también se estableció el compromiso de hablar con claridad de si fue considerado el Artículo 123 constitucional, "entendemos el término legal que no podemos tener un documento previo a que pase a las comisiones, a que se dictamine, también lo entendemos, solo queremos ver si está considerado el 123".

Expuso que se ha trabajado y se platicará con los integrantes de la CNTE y se trabajó el tema de las cinco mil 517 incidencias que quedaron de 2014-2015, antes del decreto del exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

En su oportunidad, el secretario de Organización de la Sección 22 de la CNTE, Genaro Martínez Morales, indicó que la organización espera alcanzar un proyecto de educación diferente.

Detalló que aún cuando no recibieron el dictamen, informarán a los compañeros que las autoridades están haciendo el esfuerzo para integrar el Artículo 123 Constitucional.

De acuerdo con el representante magisterial, darán esa información a sus compañeros para decidir si continúan con el bloqueo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya que aún no se puede hablar de acuerdos, por lo que valorarán esa situación porque se tienen que restituir los derechos de los trabajadores.

OB